Українці забили чотири м’ячі у матчі іспанської Примери: Довбик та Циганков забезпечили "Жироні" розгром "Севільї"
Київ • УНН
Українці Артем Довбик та Віктор Циганков привели "Жирону" до перемоги над "Севільєю", причому Довбик оформив хет-трик за шість хвилин.
Для того, щоб оформити хет-трик, Артему Довбику знадобилося шість хвилин, ще один гол забив Віктор Циганков. Закріпити остаточну перемогу "Жироні" допоміг уругваєць Стуані.
Про це передає УНН із посиланням на La Vanguardia.
Деталі
Артем Довбик продовжує дивувати багатьох у чемпіонаті Іспанії. Українець оформив хет-трик за шість хвилин і 45 секунд – і все це до 19 хвилини першого тайму поєдинку між "Жироною" та "Севільєю". У другому таймі, автором забитого гола став інший український гравець каталонського клубу, хавбек Артем Циганков, який забив четвертий м’яч на 56 хвилині гри.
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П’ятий м’яч, остаточно збільшивши рахунок до розгромного на користь "Жирони", на 89-й хвилині забив уругвайський футболіст Крістіан Стуані, - після яскравих передач півзахисників Пабло Торре та Мігеля.
Таким чином "Жирона" очолює турнірну таблицю іспанської Примери. Артем Довбик увійшов до топ-3 найкращих бомбардирів "Жирони". У поточному сезоні у українця 14 голів і 6 асистів у 20 матчах.
Доповнення
Артем Довбик був придбаний іспанським футбольним клубом у "Дніпра" за 7 500 000 євро. Українець замінив аргентинського нападника Таті Кастелланоса, який підписав контракт з "Лаціо".
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