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Теніс: Ястремська вперше вийшла до чвертьфіналу Australian Open

Теніс: Ястремська вперше вийшла до чвертьфіналу Australian Open

Київ • УНН

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Українська тенісистка Даяна Ястремська вперше вийшла до чвертьфіналу Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу після перемоги у четвертому раунді.

Українська тенісистка Даяна Ястремська здобула перемогу в четвертому колі Відкритого чемпіонату Австралії, здолавши у двох важких сетах "нейтральну" Вікторію Азаренко, і вперше в кар'єрі зіграє у чвертьфіналі турніру Grand Slam, пише УНН з посиланням на Великий теніс України.

Деталі

У першому сеті Ястремська змогла відігратися з рахунку 1:3 і потім 3:5. У 12-му геймі на своїй подачі українка врятувала два сетболи. У другому сеті Ястремська програла свою подачу на старті і поступалася 0:3, після чого виграла п'ять геймів поспіль і в десятому геймі з першої спроби подала на матч. Поєдинок тривав трохи більше двох годин.

Даяна Ястремська вчетверте зіграла проти Вікторії Азаренко і здобула другу перемогу. У підсумку - 7:6(6), 6:4.

Українка стала першою "кваліфаєркою" у чвертьфіналі Australian Open з 2016 року і другою тенісисткою з кваліфікації, яка обіграла двох чемпіонок турнірів Grand Slam в основній сітці "мейджора", після Єлени Докич на Вімблдоні-1999.

Окрім Азаренко, Даяна обіграла чемпіонку Вімблдону Маркету Вондроушову в першому колі.

Доповнення

За вихід у півфінал Даяна Ястремська зіграє проти 19-річної чеської тенісистки Лінди Носкової, яка пройшла до чвертьфіналу після відмови Еліни Світоліної через травму.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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