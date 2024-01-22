Теннис: Ястремская впервые вышла в четвертьфинал Australian Open

Украинская теннисистка Даяна Ястремская одержала победу в четвертом круге Открытого чемпионата Австралии, одолев в двух тяжелых сетах "нейтральную" Викторию Азаренко, и впервые в карьере сыграет в четвертьфинале турнира Grand Slam, пишет УНН со ссылкой на Большой теннис Украины.

Детали

В первом сете Ястремская смогла отыграться со счета 1:3 и затем 3:5. В 12-м гейме на своей подаче украинка спасла два сетбола. Во втором сете Ястремская проиграла свою подачу на старте и уступала 0:3, после чего выиграла пять геймов подряд и в десятом гейме с первой попытки подала на матч. Поединок продолжался чуть больше двух часов.

Даяна Ястремская в четвертый раз сыграла против Виктории Азаренко и одержала вторую победу. В итоге - 7:6(6), 6:4.

Украинка стала первой "квалифаеркой" в четвертьфинале Australian Open с 2016 года и второй теннисисткой из квалификации, обыгравшей двух чемпионок турниров Grand Slam в основной сетке "мэйджора", после Елены Докич на Уимблдоне-1999.

Кроме Азаренко, Даяна обыграла чемпионку Уимблдона Маркету Вондроушову в первом круге.

Дополнение

За выход в полуфинал Даяна Ястремская сыграет против 19-летней чешской теннисистки Линды Носковой, которая прошла в четвертьфинал после отказа Элины Свитолиной из-за травмы.