Теннис: Ястремская впервые вышла в четвертьфинал Australian Open
Киев • УНН
Украинская теннисистка Даяна Ястремская впервые вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии по теннису после победы в четвертом раунде.
Украинская теннисистка Даяна Ястремская одержала победу в четвертом круге Открытого чемпионата Австралии, одолев в двух тяжелых сетах "нейтральную" Викторию Азаренко, и впервые в карьере сыграет в четвертьфинале турнира Grand Slam, пишет УНН со ссылкой на Большой теннис Украины.
Детали
В первом сете Ястремская смогла отыграться со счета 1:3 и затем 3:5. В 12-м гейме на своей подаче украинка спасла два сетбола. Во втором сете Ястремская проиграла свою подачу на старте и уступала 0:3, после чего выиграла пять геймов подряд и в десятом гейме с первой попытки подала на матч. Поединок продолжался чуть больше двух часов.
Даяна Ястремская в четвертый раз сыграла против Виктории Азаренко и одержала вторую победу. В итоге - 7:6(6), 6:4.
Украинка стала первой "квалифаеркой" в четвертьфинале Australian Open с 2016 года и второй теннисисткой из квалификации, обыгравшей двух чемпионок турниров Grand Slam в основной сетке "мэйджора", после Елены Докич на Уимблдоне-1999.
Кроме Азаренко, Даяна обыграла чемпионку Уимблдона Маркету Вондроушову в первом круге.
Дополнение
За выход в полуфинал Даяна Ястремская сыграет против 19-летней чешской теннисистки Линды Носковой, которая прошла в четвертьфинал после отказа Элины Свитолиной из-за травмы.
Теннис: Ястремская впервые вышла в четвертьфинал Australian Open
Украинская теннисистка Даяна Ястремская впервые вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии по теннису после победы в четвертом раунде.
Враг нанес 145 ударов по Запорожской области: совершил 56 дроновых атак
Российская армия осуществила 145 обстрелов, в том числе 56 ударов с беспилотников, по 21 населенному пункту в Запорожской области.
Армия рф обстреляла более 20 населенных пунктов в Харьковской области, есть погибший и раненая
Российские войска обстреляли более 20 населенных пунктов в Харьковской области, в результате чего один человек погиб и один получил ранения.
россияне убили еще двух жителей Донецкой области - ОВА
Двое мирных жителей Донецкой области погибли и четверо получили ранения в результате вооруженной агрессии рф, сообщил Вадим Филашкин, глава Донецкой областной военной администрации. С 24 февраля в Донецкой области погибли 1835 мирных жителей, еще 4488 получили ранения.
Еще плюс 830 оккупантов и 11 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага
С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 376 860 человек личного состава и 6192 танков.
Враг выпустил по Херсонщине 453 снаряда за сутки - ОВА
За минувшие сутки российские войска выпустили 453 снаряда по Херсонской области в 84 случаях, попав в жилые районы и объекты инфраструктуры, в частности школу и завод. Подразделения противовоздушной обороны также уничтожили два беспилотника.
На Днепропетровщине обломки "шахедов" упали на территорию предприятия
Три беспилотника были уничтожены силами противовоздушной обороны в Днепровском 22 января, что привело к обломкам и пожару на местном предприятии. Несмотря на повреждения здания, никто не пострадал.
Оккупанты из артиллерии обстреляли акваторию Очаковской громады
В воскресенье российские войска обстреляли акваторию и береговую линию Очакова в Украине, жертв нет. Кроме того, противовоздушная оборона в Николаевской области уничтожила два вражеских беспилотника.
россияне усиливают наступление на Авдеевку - ISW
Российские войска продвинулись в Донецкой области, особенно к югу от Авдеевки, сообщает Американский институт изучения войны. Институт прогнозирует дальнейшую интенсификацию российской активности в этом районе, где, по сообщениям, сосредоточено более 40 000 человек.
В течение суток произошло 68 боевых столкновений на передовой - Генштаб
За минувшие сутки в Украине произошло 68 боевых столкновений, во время которых противник нанес 4 ракетных и 102 авиационных удара, а также совершил 80 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Украинские военные смогли отбить несколько вражеских атак на разных направлениях.