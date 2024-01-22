Украинцы забили четыре мяча в матче испанской Примеры: Довбык и Цыганков обеспечили "Жироне" разгром "Севильи"
Украинцы Артем Довбык и Виктор Цыганков привели "Жирону" к победе над "Севильей", причем Довбык оформил хет-трик за шесть минут.
В восьми городах Украины нужны все группы и резусы крови: Минздрав призывает украинцев становиться донорами
В Министерстве здравоохранения отмечают, что по всей Украине стабильной остается высокая необходимость в донорской крови.
Туск в Киеве: будем разговаривать, чтобы как можно скорее решить проблемы
Премьер-министр Польши Дональд Туск во время своего визита в Киев отметил необходимость быстрого и дружественного решения двусторонних проблем.
Юридический департамент НБУ не имеет полномочий давать рекомендации ФГВФЛ - юрист
Директор юридического департамента Нацбанка Александр Зима, находится под следствием за возможное злоупотребление служебным положением из-за письма, которое он направил в Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) с рекомендацией отказаться от исков, которые банк "Конкорд" подал против НБУ.
россияне незаконно вывезли из оккупированной Донетчины еще 17 украинских детей - Лубинец
17 украинских детей из Донецка были незаконно вывезены россиянами в москву для "реабилитации". Омбудсмен пояснил, что на самом деле это является стратегией принудительного предоставления российского гражданства украинским детям.
ПАСЕ начала обсуждение ключевых украинских вопросов, в том числе вопрос реконструкции и восстановления
Парламентская ассамблея Совета Европы обсуждает ключевые резолюции и инициативы для глобальных действий, в частности по вопросам, связанным с Украиной. Среди них - вопрос достоинства заключенных, роли ОЭСР после агрессии России против Украины и поддержки восстановления Украины.
НАТО начинает крупнейшие военные учения со времен "Холодной войны"
НАТО начинает свои крупнейшие военные учения "Steadfast Defender 2024", в которых принимают участие около 90 тысяч человек. Учения, которые проходят на европейской территории, имеют целью продемонстрировать оперативную способность и готовность НАТО.
260 взрывов: враг за неделю 35 раз обстрелял Черниговскую область
Черниговская область в Украине подверглась 35 обстрелам со стороны российских войск за прошедшую неделю, что привело к 260 взрывам и повреждениям зданий и линий электропередачи, но не повлекло жертв.
Обнародован текст указа Зеленского об исторически населенных украинцами территориях рф
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, направленный на сохранение национальной идентичности украинцев в рф. Указ предусматривает разработку плана действий, противодействие дезинформации и изучение преступлений против украинцев в россии.
Украина "должна отдать" России часть своей территории, чтобы прекратить войну - премьер Словакии
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Украина "должна отдать" часть своей территории россии, чтобы прекратить войну. Ожидается, что Фицо, который пообещал выступать против членства Украины в НАТО и санкций против россии, встретится с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем 24 января.