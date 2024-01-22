Украинцы забили четыре мяча в матче испанской Примеры: Довбык и Цыганков обеспечили "Жироне" разгром "Севильи"

Для того, чтобы оформить хет-трик, Артему Довбыку понадобилось шесть минут, еще один гол забил Виктор Цыганков. Закрепить окончательную победу "Жироне" помог уругваец Стуани.

Об этом передает УНН со ссылкой на La Vanguardia.

Детали

Артем Довбик продолжает удивлять многих в чемпионате Испании. Украинец оформил хет-трик за шесть минут и 45 секунд - и все это до 19 минуты первого тайма поединка между "Жироной" и "Севильей". Во втором тайме, автором забитого гола стал другой украинский игрок каталонского клуба, хавбек Артем Цыганков, который забил четвертый мяч на 56 минуте игры.

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Пятый мяч, окончательно увеличив счет до разгромного в пользу "Жироны", на 89-й минуте забил уругвайский футболист Кристиан Стуани, - после ярких передач полузащитников Пабло Торре и Мигеля.

Таким образом "Жирона" возглавляет турнирную таблицу испанской Примеры. Артем Довбык вошел в топ-3 лучших бомбардиров "Жироны". В текущем сезоне у украинца 14 голов и 6 ассистов в 20 матчах.

Дополнение

Артем Довбик был приобретен испанским футбольным клубом у "Днепра" за 7 500 000 евро. Украинец заменил аргентинского нападающего Тати Кастелланоса, который подписал контракт с "Лацио".

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