В Южной Корее стартовали зимние Юношеские Олимпийские игры 2024 года

В Южной Корее официально стартовали зимние Юношеские Олимпийские игры-2024, которые продлятся 14 дней. Об этом сообщает Министерство молодежи и спорта Украины, передает УНН.

Детали

Следующие 14 дней в Канвондо более 1900 юных атлетов из 80 стран мира, в том числе 44 украинца, будут бороться за свои первые олимпийские награды.

Церемония открытия зимних ЮОИ-2024, посвященная теме "Вселенная", состоялась одновременно на двух локациях: в горном кластере "Йонпхён Доум" и в прибрежном кластере в "Каннинском овале".

На параде знаменосцев сборную Украины представляли скелетонист Ярослав Лавренюк и биатлонистка Валерия Шейгас - добавляют в Минмолодежи.

Украинский лыжник завоевал две медали на соревнованиях по скоростному спуску в Италии

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Честь зажечь огонь зимних Юношеских Олимпийских игр-2024 выпала местному 17-летнему лыжнику Ли Чонмину.

Чаша огня в форме круга символизировала восходящее Солнце - мир, где все равны и сплочены.

Традиционно состоялось поднятие олимпийского флага, звучали клятвы спортсменов, тренеров и судей, а также был зажжен Олимпийский огонь.

С приветственными словами к участникам обратились председатель оргкомитета ЮОИ Чхве Чон Гу и президент МОК Томас Бах. Официально открыл юношескую Олимпиаду президент Республики Корея Юн Сук Йоль.

Напомним,

Самые титулованные украинские спортсмены подписали открытое письмо, в котором настаивают запретить российским и белорусским атлетам участвовать в Олимпийских играх 2024.