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У Південній Кореї стартували зимові Юнацькі Олімпійські ігри 2024

У Південній Кореї стартували зимові Юнацькі Олімпійські ігри 2024

Київ • УНН

 • 26418 перегляди

У Південній Кореї офіційно розпочалися зимові Юнацькі Олімпійські ігри 2024 року, які триватимуть 14 днів і в яких візьмуть участь понад 1900 молодих спортсменів з 80 країн світу.

У Південній Кореї офіційно стартували Зимові Юнацькі Олімпійські ігри-2024, які триватимуть 14 днів. Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту України, передає УНН.

Деталі 

Наступні 14 днів у Канвондо понад 1900 юних атлетів з 80 країн світу, в тому числі 44 українці, боротимуться за свої перші олімпійські нагороди.  

Церемонія відкриття зимових ЮОІ-2024, присвячена темі "Всесвіт", відбулася одночасно на двох локаціях: у гірському кластері "Йонпхьон Доум" та у прибережному кластері в "Каннинському овалі". 

На параді прапороносців збірну України представляли скелетоніст Ярослав Лавренюк та біатлоністка Валерія Шейгас

- додають у Мінмолоді.

Український лижник здобув дві медалі на змаганнях зі швидкісного спуску в Італії17.01.24, 16:44 • 24213 переглядiв

Доповнення 

Честь запалити вогонь зимових Юнацьких Олімпійських ігор-2024 випала місцевому 17-річному лижнику Лі Чонміну.

Чаша вогню у формі кола символізувала Сонце, що сходить — світ, де всі рівні і згуртовані.

Традиційно відбулось підняття олімпійського прапора, звучали клятви спортсменів, тренерів та суддів, а також було запалено Олімпійський вогонь.

З вітальними словами до учасників звернулися голова оргкомітету ЮОІ Чхве Чон Гу та президент МОК Томас Бах. Офіційно відкрив юнацьку Олімпіаду президент Республіки Корея Юн Сук Йоль.

Нагадаємо

Найтитулованіші українські спортсмени підписали відкритий лист, в якому наполягають заборонити російським та білоруським атлетам брати участь в Олімпійських іграх 2024. 

Володимир Омельченко

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