Український лижник здобув дві медалі на змаганнях зі швидкісного спуску в Італії

Український гірськолижник Іван Ковбаснюк здобув дві медалі на міжнародних змаганнях FIS в італійському Кортіна д'Ампеццо. Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту України, передає УНН.

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У перших змаганнях зі швидкісного спуску 30-річний спортсмен із Закарпаття показав третій результат за сумою двох заїздів — 1:37.67, поступившись 0.58 сек. переможцю, шведу Олле Халіну та срібному призеру, італійцю Лоренцо Вінченці (+ 0.22).

Натомість Другі змагання Іван Ковбаснюк завершив переможцем з часом 1:36.71, випередивши на 0.33 сек. Олле Халіна.

Нагадаємо

Українські борчині здобули три медалі у третій день змагань на міжнародному рейтинговому турнірі Zagreb Open 2024.