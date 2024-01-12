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Українські борчині здобули три медалі на Zagreb Open 2024

Українські борчині здобули три медалі на Zagreb Open 2024

Київ • УНН

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Українські борчині здобули два золота та срібло на Zagreb Open 2024, а Аліна Філіпович та Алла Белінська посіли найвищі місця.

Три медалі здобули українські борчині у третій день змагань на міжнародному рейтинговому турнірі Zagreb Open 2024. Про перемоги наших спортсменок повідомило Міністерство молоді та спорту України, передає УНН.

Три медалі здобули українські борчині у третій день змагань на міжнародному рейтинговому турнірі Zagreb Open 2024! Двічі лунав гімн України. … Вітаємо наших медалісток та їх тренерів! Продовжуємо вболівати за українських борців у Загребі. Змагання триватимуть до 14 січня.

– повідомили у пресслужбі спортивного відомства.

Деталі

За даними українського міністерства чемпіонками стали: Аліна Філіпович у ваговій категорії до 59 кг та Алла Белінська у вазі до 65 кг.

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Зазначається, що Тетяна Сова піднялася на третю сходинку п’єдесталу у ваговій категорії до 68 кг.

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Тож у скарбничці збірної України вже 5 медалей (2 , 1 , 2 ) турніру, що проходить у столиці Хорватії.

Додатково

Цього ж дня ще одна українська спортсменка Марія Винник здобула бронзову медаль у ваговій категорії до 55 кг.

У сутичці за третє місце 22-річна спортсменка з Чернівців здолала Розу Сентамасі з Угорщини. Також на "бронзу" у цій ваговій категорії претендувала ще одна українка Альбіна Рілля, але поступилася Маріані Драгутан з Молдови.

Тетяна Салганік

Тетяна Салганік

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