Украинские борцы завоевали три медали на Zagreb Open 2024
Киев • УНН
Украинские борцы получили два золота и серебро на Zagreb Open 2024, а Алина Филиппович и Алла Белинская заняли самые высокие места.
Три медали завоевали украинские борцы в третий день соревнований на международном рейтинговом турнире Zagreb Open 2024. О победах наших спортсменок сообщило Министерство молодежи и спорта Украины, передает УНН.
Три медали завоевали украинские борцы в третий день соревнований на международном рейтинговом турнире Zagreb Open 2024! Дважды звучал гимн Украины. ... Поздравляем наших медалисток и их тренеров! Продолжаем болеть за украинских борцов в Загребе. Соревнования продлятся до 14 января.
Детали
По данным украинского министерства чемпионками стали: Алина Филиппович в весовой категории до 59 кг и Алла Белинская в весе до 65 кг.
Отмечается, что Татьяна Сова поднялась на третью ступеньку пьедестала в весовой категории до 68 кг.
Поэтому в копилке сборной Украины уже 5 медалей (2, 1, 2) турнира, проходящего в столице Хорватии.
Дополнительно
В этот же день еще одна украинская спортсменка Мария Винник завоевала бронзовую медаль в весовой категории до 55 кг.
В схватке за третье место 22-летняя спортсменка из Черновцов одолела Розу Сентамаси из Венгрии. Также на "бронзу" в этой весовой категории претендовала еще одна украинка Альбина Рилля, но уступила Мариане Драгутан из Молдовы.
Украинские борцы завоевали три медали на Zagreb Open 2024
Украинские борцы получили два золота и серебро на Zagreb Open 2024, а Алина Филиппович и Алла Белинская заняли самые высокие места.
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