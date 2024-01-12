Украинские борцы завоевали три медали на Zagreb Open 2024

Три медали завоевали украинские борцы в третий день соревнований на международном рейтинговом турнире Zagreb Open 2024. О победах наших спортсменок сообщило Министерство молодежи и спорта Украины, передает УНН.

Три медали завоевали украинские борцы в третий день соревнований на международном рейтинговом турнире Zagreb Open 2024! Дважды звучал гимн Украины. ... Поздравляем наших медалисток и их тренеров! Продолжаем болеть за украинских борцов в Загребе. Соревнования продлятся до 14 января. - сообщили в пресс-службе спортивного ведомства.

Детали

По данным украинского министерства чемпионками стали: Алина Филиппович в весовой категории до 59 кг и Алла Белинская в весе до 65 кг.

Отмечается, что Татьяна Сова поднялась на третью ступеньку пьедестала в весовой категории до 68 кг.

Поэтому в копилке сборной Украины уже 5 медалей (2, 1, 2) турнира, проходящего в столице Хорватии.

Дополнительно

В этот же день еще одна украинская спортсменка Мария Винник завоевала бронзовую медаль в весовой категории до 55 кг.

В схватке за третье место 22-летняя спортсменка из Черновцов одолела Розу Сентамаси из Венгрии. Также на "бронзу" в этой весовой категории претендовала еще одна украинка Альбина Рилля, но уступила Мариане Драгутан из Молдовы.