Украинский лыжник завоевал две медали на соревнованиях по скоростному спуску в Италии

Украинский горнолыжник Иван Ковбаснюк получил две медали на международных соревнованиях FIS в итальянском Кортина д'Ампеццо. Об этом сообщает Министерство молодежи и спорта Украины, передает УНН.

Детали

В первых соревнованиях по скоростному спуску 30-летний спортсмен из Закарпатья показал третий результат по сумме двух заездов - 1:37.67, уступив 0.58 сек. победителю, шведу Олле Халину и серебряному призеру, итальянцу Лоренцо Винченци (+ 0.22).

Зато Вторые соревнования Иван Ковбаснюк завершил победителем со временем 1:36.71, опередив на 0.33 сек. Олле Халина.

Напомним,

Украинские борцы завоевали три медали в третий день соревнований на международном рейтинговом турнире Zagreb Open 2024.