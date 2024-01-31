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Українські пара лижники здобули 17 медалей на етапі Кубка світу в Італії

Українські пара лижники здобули 17 медалей на етапі Кубка світу в Італії

Київ • УНН

 • 25639 перегляди

Українські паралімпійці завоювали 17 медалей, серед яких 1 золота, 7 срібних та 9 бронзових на чемпіонаті світу в Італії.

17 нагород та один історичний український подіум – такий результат виступу українських пара лижників на етапі Кубку світу з лижних перегонів збірної команди спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату та порушеннями зору. Про це повідомляє міністерство молоді та спорту України, пише УНН.

Деталі

Як повідомляють в міністерстві, українські пара лижники здобули 17 медалей на етапі Кубка світу, що завершився у італійському місті Тоблах.

Наша команда спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату та порушеннями зору у складі 25-ти пара лижників та 7 спортсменів-гайдів здобула 1 золоту, 7 срібних та 9 бронзових нагород

- йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у спринтерській чоловічій гонці (клас стоячи) вперше за всю історію змагань у цій дисципліні українці зайняли весь п'єдестал пошани: Сергій Романюк виборов "золото", Серафим Драгун - "срібло"", а Григорій Вовчинський - "бронзу".

Також, 9 лижників здобули високі нагороди етапу кубку світу:

Сергій Романюк (клас стоячи) - 1 золота, 1 срібна медалі;

Павло Баль (клас сидячи) - 2 срібні, 2 бронзові медалі;

Людмила Ляшенко (клас стоячи) - 1 срібна, 3 бронзові медалі;

Олександр Казік (клас спортсменів з порушеннями зору) - 1 срібна, 1 бронзова медалі;

Олександра Кононова (клас стоячи) - 1 срібна медаль;

Драгун Серафим (клас стоячи) - 1 срібна медаль;

Наталія Ткаченко (клас спортсменів з порушеннями зору) - 1 бронзова медаль;

Григорій Вовчинський (клас стоячи) - 1 бронзова медаль;

Дмитро Суярко (клас спортсменів з порушеннями зору) - 1 бронзова медаль.

Нагадаємо

На міжнародному турнірі з бадмінтону "RSL Iceland International 2024" у Рейк'явіку, чотири українські спортсмени здобули срібну та бронзову медалі.

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