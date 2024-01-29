Українські бадмінтоністи здобули "срібло" та "бронзу" у змішаному парному розряді на турнірі в Ісландії
Київ • УНН
Українські бадмінтоністи Євгенія Кантемір та Олексій Тітов вибороли срібло у змішаному парному розряді на турнірі "RSL Iceland International 2024" у Рейк'явіку, а Поліна Ткач та В'ячеслав Яковлєв стали бронзовими призерами у цьому ж турнірі.
На міжнародному турнірі з бадмінтону "RSL Iceland International 2024" у Рейк'явіку, чотири українські спортсмени здобули срібну та бронзову медалі. Про це передає УНН із посиланням на пресслужбу Міністерство молоді та спорту України та Badmintonsamband Íslands.
Дві медалі здобули українські бадмінтоністи на міжнародному турнірі з бадмінтону "RSL Iceland International 2024", що завершився у Рейк'явіку (Ісландія)
Українські спортсмени здобули нагороди у змішаному парному розряді: Євгенія Кантемир та Олексій Тітов стали срібними призерами, а Поліна Ткач та В‘ячеслав Яковлев вибороли "бронзу".
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Доповнення
У жіночому одиночному розряді на турнірі перемогла Мілена Шнідер (SUI). У чоловічому одиночному поєдинку Мадс Юель Моллер (Данія).
У жіночому парному поєдинку перемогу здобули Софія Леммінг і Кетрін Марі Вінд (Данія), друге місце посіли Анне Хюбшер і Магда-Сабріна Лозніцеріу (Британія).
У чоловічому парному розряді перемогу здобули Бенджамін Іллум Кліндт і Магнус Клінггаард (Данія), а Робін Харпер і Гаррі Вейкфілд (Британія) посіли друге місце.
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