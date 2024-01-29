Украинские бадминтонисты завоевали "серебро" и "бронзу" в смешанном парном разряде на турнире в Исландии

На международном турнире по бадминтону "RSL Iceland International 2024" в Рейкьявике, четыре украинских спортсмена получили серебряную и бронзовую медали. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства молодежи и спорта Украины и Badmintonsamband Íslands.

Две медали завоевали украинские бадминтонисты на международном турнире по бадминтону "RSL Iceland International 2024", который завершился в Рейкьявике (Исландия) - говорится в заметке Минмолодежьспорта.

Украинские спортсмены завоевали награды в смешанном парном разряде: Евгения Кантемир и Алексей Титов стали серебряными призерами, а Полина Ткач и Вячеслав Яковлев завоевали "бронзу".

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Дополнение

В женском одиночном разряде на турнире победила Милена Шнидер (SUI). В мужском одиночном поединке Мадс Юэль Моллер (Дания).

В женском парном поединке победу одержали София Лемминг и Кэтрин Мари Винд (Дания), второе место заняли Анне Хюбшер и Магда-Сабрина Лозницериу (Британия).

В мужском парном разряде победу одержали Бенджамин Иллум Клиндт и Магнус Клинггаард (Дания), а Робин Харпер и Гарри Уэйкфилд (Британия) заняли второе место.

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