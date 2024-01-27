Антон Дукач установил национальный рекорд Украины на чемпионате мира по санному спорту

Украинский санкар Антон Дукач установил национальный рекорд на чемпионате мира по санному спорту. Это произошло на турнире в немецком Альтенберге, сообщает Суспільне.Спорт, передает УНН.

Детали

Соревнования мужчин в одноместных санях прошли в субботу, 27 декабря. Сборную Украины кроме Дукача представили Андрей Мандзий и Даниил Марциновский, всего в турнире приняли участие 36 спортсменов.

Антон Дукач после первого проезда занимал промежуточное 16-е место, однако во второй попытке сумел улучшить свой результат, финишировав 12-м с общим временем 1:49.419 минуты.

12-е место Антона Дукача - новый национальный рекорд Украины на ЧМ в мужских одноместных санях.

Дополнение

Антон Дукач - 28-летний украинский санкар, который на соревнованиях представляет Львовскую область.

Он дебютировал на Кубке мира в сезоне 2012/13. В его активе выступления на двух Олимпиадах и трех чемпионатах мира.

Лучший результат в карьере Дукача в общем зачете Кубка мира - 23-е место в сезоне 2020/21.

Отстоял чемпионские титулы: Усик победил Дюбуа нокаутом