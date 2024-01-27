Антон Дукач встановив національний рекорд України на чемпіонаті світу з санного спорту

Український санкар Антон Дукач встановив національний рекорд на чемпіонаті світу з санного спорту. Це сталось на турнірі в німецькому Альтенберзі, повідомляє Суспільне.Спорт, передає УНН.

Деталі

Змагання чоловіків в одномісних санях пройшли у суботу, 27 грудня. Збірну України окрім Дукача представили Андрій Мандзій та Даниїл Марціновський, загалом у турнірі взяли участь 36 спортсменів.

Антон Дукач після першого проїзду посідав проміжне 16-те місце, однак у другій спробі зумів покращити свій результат, фінішувавши 12-м з із загальним часом 1:49.419 хвилини.

12-те місце Антона Дукача — новий національний рекорд України на ЧС у чоловічих одномісних санях.

Доповнення

Антон Дукач — 28-річний український санкар, який на змаганнях представляє Львівщину.

Він дебютував на Кубку світу у сезоні 2012/13. В його активі виступи на двох Олімпіадах та трьох чемпіонатах світу.

Найкращий результат у кар'єрі Дукача у загальному заліку Кубка світу – 23-тє місце в сезоні 2020/21.

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