Відстояв чемпіонські титули: Усик переміг Дюбуа нокаутом
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Український боксер Олександр Усик вдруге відстояв звання об'єднаного чемпіона світу з боксу в надважкій вазі. Він здолав британця Даніеля Дюбуа першим нокаутом, пише Суспільне Спорт, передає УНН.
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На кону цього бою, який пройшов у польському Вроцлаві, стояли всі п'ять поясів Усика, зокрема три основних титули (WBA, WBO, IBF) у надважкій вазі.
У стартовому раунді Дюбуа пропустив від Усика джеб з правої руки, що став головним гайлайтом перших трьох хвилин поєдинку. Інший джеб від Усика отримав суперник в другому раунді.
Українець пропустив удар у стегно, про який просигналізував рефері. Але ініціатива зберігалася за Олександром, що реалізував свою перевагу над суперником у швидкості.
Зазначається, що поєдинок було призупинено у п'ятому раунді через зафіксований суддею удар Дюбуа українцеві нижче поясу. Взявши кілька хвилин на відновлення, Усик поновив поєдинок і ще до кінця раунду виконав один з найпотужніших ударів вечора з лівої руки.
Посередині поєдинку Дюбуа продовжував відпрацьовувати по корпусу Усика. Натомість сьомий раунд завершувався серією ударів від українського боксера, який на короткий проміжок часу притиснув британця до канатів.
На останніх секундах восьмого раунду Дюбуа вперше побував у нокдауні. Після комбінації ударів від Усика суперник став на коліно та зміг підвестився, після чого їх розвів гонг.
Але завершився бій нокдауном Дюбуа в дев'ятому раунді — суддя просигналізував про достроковий нокаут на користь українця.
Нагадаємо
Наступний опонент чемпіона світу за версіями WBA, WBO, IBF Олександра Усика Даніель Дюбуа розповів про готовність до двобою та пообіцяв "поламати" українського чемпіона.