Дюбуа пообіцяв під час бою відірвати Усіку ноги та зламати тіло
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Наступний опонент чемпіона світу за версіями WBA, WBO, IBF Олександра Усика Даніель Дюбуа розповів про готовність до двобою та пообіцяв "поламати" українського чемпіона. Про це він заявив в інтерв’ю TNT Sports Boxing, пише УНН.
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"Я повинен відірвати йому ноги та зламати тіло. Це те, над чим ми працювали", - наголосив Дюбуа.
Водночас британець зазначив, що він поважає Усика як бійця.
"Повага, так, вона є. Я старанно тренувався для цього бою. Я багато працював для цього поєдинку і чимось жертвував під час табору, тепер час виконати свою роботу. Я маю зробити це для сім'ї", - підкреслив він.
Також Дюбуа згадав і українських вболівальників, які завжди голосно підтримують українського чемпіона.
"Що стосується українських уболівальників, то все добре, нехай шумлять. Вони не можуть битися замість нього", - заявив британський важковаговик.
Деталі
Поєдинок Усик — Дюбуа відбудеться 26 серпня в польському місті Вроцлав. Олександр Усик наразі є чемпіоном за версіями WBO, WBA, IBF, IBO та The Ring у важкій вазі. Британець Даніель Дюбуа "регулярний" чемпіон за версією WBA, тож згідно з регламентом саме він має право претендувати на пояс "суперчемпіона" WBA, який належить українцеві.
Експерти та букмекери визнають саме Усика фаворитом поєдинку та прогнозують його перемогу.
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