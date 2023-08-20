Дюбуа пообещал во время боя оторвать Усику ноги и сломать тело
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. Следующий оппонент чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF Александра Усика Даниэль Дюбуа рассказал о готовности к поединку и пообещал "поломать" украинского чемпиона. Об этом он заявил в интервью TNT Sports Boxing, пишет УНН.
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"Я должен оторвать ему ноги и сломать тело. Это то, над чем мы работали", - подчеркнул Дюбуа.
В то же время британец отметил, что он уважает Усика как бойца.
"Уважение, да, оно есть. Я усердно тренировался для этого боя. Я много работал для этого поединка и чем-то жертвовал во время лагеря, теперь время выполнить свою работу. Я должен сделать это для семьи", - подчеркнул он.
Также Дюбуа вспомнил и украинских болельщиков, которые всегда громко поддерживают украинского чемпиона.
"Что касается украинских болельщиков, то все хорошо, пусть шумят. Они не могут драться вместо него", - заявил британский тяжеловес.
Детали
Поединок Усик — Дюбуа состоится 26 августа в польском городе Вроцлав. Александр Усик сейчас является чемпионом по версиям WBO, WBA, IBF, IBO и The Ring в тяжелом весе. Британец Даниэль Дюбуа "регулярный" чемпион по версии WBA, поэтому согласно регламенту именно он имеет право претендовать на пояс "суперчемпиона" WBA, который принадлежит украинцу.
Эксперты и букмекеры признают именно Усика фаворитом поединка и прогнозируют его победу.
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