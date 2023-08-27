Отстоял чемпионские титулы: Усик победил Дюбуа нокаутом
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. Украинский боксер Александр Усик во второй раз отстоял звание объединенного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе. Он одолел британца Даниэля Дюбуа первым нокаутом, пишет Суспильне Спорт, передает УНН.
Детали
На кону этого боя, который прошел в польском Вроцлаве, стояли все пять поясов Усика, в том числе три основных титула (WBA, WBO, IBF) в супертяжелом весе.
В стартовом раунде Дюбуа пропустил от Усика джеб с правой руки, ставший главным гайлайтом первых трех минут поединка. Другой джеб от Усика получил соперник во втором раунде.
Украинец пропустил удар в бедро, о котором просигнализировал рефери. Но инициатива сохранялась за Александром, реализовавшим свое преимущество над соперником в скорости.
Отмечается, что поединок был приостановлен в пятом раунде из-за зафиксированного судьей удара Дюбуа украинцу ниже пояса. Взяв несколько минут на восстановление, Усик возобновил поединок и еще до конца раунда выполнил один из самых мощных ударов вечера с левой руки.
В середине поединка Дюбуа продолжал отрабатывать по корпусу Усика. Зато седьмой раунд завершался серией ударов от украинского боксера, который на короткий промежуток времени прижал британца к канатам.
На последних секундах восьмого раунда Дюбуа впервые побывал в нокдауне. После комбинации ударов от Усика соперник стал на колено и смог встать, после чего их развел гонг.
Но завершился бой нокдауном Дюбуа в девятом раунде — судья просигнализировал о досрочном нокауте в пользу украинца.
Напомним
Следующий оппонент чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF Александра Усика Даниэль Дюбуа рассказал о готовности к поединку и пообещал "поломать" украинского чемпиона.