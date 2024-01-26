Биатлон: украинка Кристина Дмитренко завоевала "бронзу" на континентальном первенстве
Киев • УНН
Украинская спортсменка Кристина Дмитренко завоевала бронзу в спринтерской гонке на 7,5 км на чемпионате Европы по биатлону в Словакии. Это ее личная первая медаль, а также первая медаль Украины на этих соревнованиях.
24-летняя Кристина Дмитренко завоевала "бронзу" в спринтерской гонке на 7,5 км на континентальном первенстве в Словакии, сообщает Министерство молодежи и спорта, передает УНН.
"Есть первая медаль Украины на чемпионате Европы по биатлону. Кристина Дмитренко завоевала "бронзу" в спринтерской гонке на 7,5 км на континентальном первенстве, которое проходит в словацком Брезно-Осрбли", - говорится в сообщении.
24-летняя спортсменка закрыла все 10 мишеней и стала четвертой по скорострельности в этой гонке. Победительнице гонки Иди Лиен из Норвегии украинка уступила 35,3 сек., отставание от серебряного призера, также норвежки Марен Киркейде составило 21,3 сек.
Отмечается, что это первая награда Дмитренко на чемпионатах Европы.
Напомним
На Кубке Европы, который сейчас проходит в болгарском Пампорово, украинская сноубордистка Надежда Гапатин завоевала серебряную медаль в дисциплине параллельный слалом.
Биатлон: украинка Кристина Дмитренко завоевала "бронзу" на континентальном первенстве
Украинская спортсменка Кристина Дмитренко завоевала бронзу в спринтерской гонке на 7,5 км на чемпионате Европы по биатлону в Словакии. Это ее личная первая медаль, а также первая медаль Украины на этих соревнованиях.
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