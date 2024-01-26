Биатлон: украинка Кристина Дмитренко завоевала "бронзу" на континентальном первенстве

24-летняя Кристина Дмитренко завоевала "бронзу" в спринтерской гонке на 7,5 км на континентальном первенстве в Словакии, сообщает Министерство молодежи и спорта, передает УНН.

"Есть первая медаль Украины на чемпионате Европы по биатлону. Кристина Дмитренко завоевала "бронзу" в спринтерской гонке на 7,5 км на континентальном первенстве, которое проходит в словацком Брезно-Осрбли", - говорится в сообщении.

24-летняя спортсменка закрыла все 10 мишеней и стала четвертой по скорострельности в этой гонке. Победительнице гонки Иди Лиен из Норвегии украинка уступила 35,3 сек., отставание от серебряного призера, также норвежки Марен Киркейде составило 21,3 сек.

Отмечается, что это первая награда Дмитренко на чемпионатах Европы.

Напомним

На Кубке Европы, который сейчас проходит в болгарском Пампорово, украинская сноубордистка Надежда Гапатин завоевала серебряную медаль в дисциплине параллельный слалом.