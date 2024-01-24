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Українські сноубордисти завоювали чотири медалі на Кубку Європи у Пампорово

Українські сноубордисти завоювали чотири медалі на Кубку Європи у Пампорово

Київ • УНН

 • 27120 перегляди

Українська сноубордистка Надія Гапатін завоювала срібну медаль у паралельному слаломі на етапі Кубка Європи зі сноубордингу в болгарському Пампорово. Це вже четверта медаль для української жіночої команди на цих змаганнях.

На Кубку Європи, що нині проходить у болгарському Пампорово, українська сноубордистка Надія Гапатин виборола срібну медаль в дисципліні паралельний слалом. З черговою медаллю 20-річну спортсменку із Закарпаття привітала пресслужба Міністерство молоді та спорту України, передає УНН.

Четверта медаль українських сноубордистів на етапі Кубка Європи у болгарському Пампорово! Надія Гапатин здобула "срібло" у другий день змагань в дисципліні паралельний слалом. … Вітаємо наших медалістів та тренерський штаб команди на чолі з Валерієм Белінським. Бажаємо успіхів на наступних стартах!

– написала пресслужба спортивного відомства.

Деталі

В українському міністерстві зазначили, що у фіналі Гапатин поступилася швейцарці Флуріні Неві Бетчі. Відтак, здобула срібну медаль.

Зазначимо, що напередодні, у перший день змагань, Надія стала бронзовою призеркою. Її колега Віта Боднарук виборола "срібло", а Михайло Харук — "золото".

Нагадаємо

11 січня з п'єдесталу розпочала рік українська сноубордистка Аннамарі Данча. Віцечемпіонка світу, учасниця чотирьох Олімпіад стала бронзовою призеркою у паралельному слаломі на етапі Кубка Європи в італійській Фольгарії. Для Данчі це 18-та в кар'єрі медаль на етапах Кубка Європи.

А вже наступного дня 12 січня, слідом за бронзою Аннімарі Данча, інша українка Надія Гапатин виборола срібло в паралельному слаломі на Кубку Європи зі сноубордингу.

Тетяна Салганік

Тетяна Салганік

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