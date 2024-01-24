Украинские сноубордисты завоевали четыре медали на Кубке Европы в Пампорово

На Кубке Европы, который сейчас проходит в болгарском Пампорово, украинская сноубордистка Надежда Гапатин завоевала серебряную медаль в дисциплине параллельный слалом. С очередной медалью 20-летнюю спортсменку из Закарпатья поздравила пресс-служба Министерство молодежи и спорта Украины, передает УНН.

Четвертая медаль украинских сноубордистов на этапе Кубка Европы в болгарском Пампорово! Надежда Гапатин получила "серебро" во второй день соревнований в дисциплине параллельный слалом. ... Поздравляем наших медалистов и тренерский штаб команды во главе с Валерием Белинским. Желаем успехов на следующих стартах! - написала пресс-служба спортивного ведомства.

Детали

В украинском министерстве отметили, что в финале Гапатин уступила швейцарке Флурини Неве Бетчи. Следовательно, получила серебряную медаль.

Отметим, что накануне, в первый день соревнований, Надежда стала бронзовым призером. Ее коллега Вита Боднарук завоевала "серебро", а Михаил Харук - "золото".

Напомним

11 января с пьедестала начала год украинская сноубордистка Аннамари Данча. Вице-чемпионка мира, участница четырех Олимпиад стала бронзовым призером в параллельном слаломе на этапе Кубка Европы в итальянской Фольгарии. Для Данчи это 18-я в карьере медаль на этапах Кубка Европы.

А уже на следующий день 12 января, вслед за бронзой Аннимари Данча, другая украинка Надежда Гапатин завоевала серебро в параллельном слаломе на Кубке Европы по сноубордингу.