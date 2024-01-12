Українки завоювали вже дві медалі на Кубку Європи зі сноубордингу
Київ • УНН
Українка Надія Гапатин виборола срібло в паралельному слаломі на Кубку Європи зі сноубордингу, слідом за бронзою Аннімарі Данча в Італії.
На етапі Кубку Європи зі сноубордингу в Фольгарії українка Надія Гапатин здобула "срібло" у паралельному слаломі, після здобутої напередодні "бронзи" лідеркою збірної Аннимарі Данчею, пише УНН з посиланням на повідомлення НОК України.
Деталі
Другий день поспіль приємні для українських вболівальників новини надходять з італійської Фольгарії, яка приймає Кубок Європи зі сноубордингу.
"Медальний почин лідерки збірної Аннимарі Данчі, яка напередодні відзначилася бронзою, підтримала Надія Гапатин. 20-річна спортсменка з Закарпаття виборола срібло у паралельному слаломі, здобувши таким чином другу в кар'єрі медаль на етапах Кубка Європи", - вказали у НОК.
Доповнення
11 січня з п'єдесталу розпочала рік українська сноубордистка Аннамарі Данча. Віцечемпіонка світу, учасниця чотирьох Олімпіад стала бронзовою призеркою у паралельному слаломі на етапі Кубка Європи в італійській Фольгарії. Для Данчі це 18-та в кар'єрі медаль на етапах Кубка Європи.