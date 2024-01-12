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Українки завоювали вже дві медалі на Кубку Європи зі сноубордингу

Українки завоювали вже дві медалі на Кубку Європи зі сноубордингу

Київ • УНН

 • 25033 перегляди

Українка Надія Гапатин виборола срібло в паралельному слаломі на Кубку Європи зі сноубордингу, слідом за бронзою Аннімарі Данча в Італії.

На етапі Кубку Європи зі сноубордингу в Фольгарії українка Надія Гапатин здобула "срібло" у паралельному слаломі, після здобутої напередодні "бронзи" лідеркою збірної Аннимарі Данчею, пише УНН з посиланням на повідомлення НОК України.

Деталі

Другий день поспіль приємні для українських вболівальників новини надходять з італійської Фольгарії, яка приймає Кубок Європи зі сноубордингу.

"Медальний почин лідерки збірної Аннимарі Данчі, яка напередодні відзначилася бронзою, підтримала Надія Гапатин. 20-річна спортсменка з Закарпаття виборола срібло у паралельному слаломі, здобувши таким чином другу в кар'єрі медаль на етапах Кубка Європи", - вказали у НОК.

Доповнення

11 січня з п'єдесталу розпочала рік українська сноубордистка Аннамарі Данча. Віцечемпіонка світу, учасниця чотирьох Олімпіад стала бронзовою призеркою у паралельному слаломі на етапі Кубка Європи в італійській Фольгарії. Для Данчі це 18-та в кар'єрі медаль на етапах Кубка Європи.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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