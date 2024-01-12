Украинки завоевали уже две медали на Кубке Европы по сноубордингу
Киев • УНН
Украинка Надежда Гапатин завоевала серебро в параллельном слаломе на Кубке Европы по сноубордингу, вслед за бронзой Аннимари Данча в Италии.
На этапе Кубка Европы по сноуборду в Фольгарии украинка Надежда Гапатин получила "серебро" в параллельном слаломе, после полученной накануне "бронзы" лидером сборной Аннимари Данчей, пишет УНН со ссылкой на сообщение НОК Украины.
Детали
Второй день подряд приятные для украинских болельщиков новости поступают из итальянской Фольгарии, которая принимает Кубок Европы по сноубордингу.
"Медальный почин лидера сборной Аннимари Данчи, которая накануне отметилась бронзой, поддержала Надежда Гапатин. 20-летняя спортсменка с Закарпатья завоевала серебро в параллельном слаломе, получив таким образом вторую в карьере медаль на этапах Кубка Европы", - указали в НОК.
Дополнение
11 января с пьедестала начала год украинская сноубордистка Аннамари Данча. Вице-чемпионка мира, участница четырех Олимпиад стала бронзовым призером в параллельном слаломе на этапе Кубка Европы в итальянской Фольгарии. Для Данчи это 18-я в карьере медаль на этапах Кубка Европы.
Украинки завоевали уже две медали на Кубке Европы по сноубордингу
Украинка Надежда Гапатин завоевала серебро в параллельном слаломе на Кубке Европы по сноубордингу, вслед за бронзой Аннимари Данча в Италии.
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