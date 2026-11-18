Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россияне очень интенсивно пытаются наступать на Доброполье, на Константиновку, но украинские позиции сильны, передает УНН.

Сегодня же был хороший доклад Главнокомандующего Вооруженных сил Украины Михаила Драпатого. Что касается ситуации на фронте — наши позиции сильны. И хотя россияне очень интенсивно пытаются наступать на Доброполье, на Константиновку, оккупантов мы уничтожаем - сообщил Зеленский и поблагодарил все украинские подразделения за результаты.

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Кроме того, Президент сегодня подробно разговаривал с военными, с чиновниками о ситуации с экспортом.

Что касается маршрутов в Черном море и через страны Европы. Были запросы от украинских аграриев, от другого нашего бизнеса. Вместе с военными и правительством определили решения, которые помогут - сообщил Зеленский.

По его словам, "наш аграрный экспорт — это стратегический вопрос и для Украины, и для многих других стран в мире, чья продовольственная безопасность полностью зависит от нашего украинского аграрного производства".

Я благодарен нашим военным, нашим разведкам, правительству за предложения. Мы будем делать то, что необходимо Украине. Это миллиарды долларов для бюджета Украины, это ресурс для аграриев, чтобы провести посевную в следующем году - резюмировал Президент.

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