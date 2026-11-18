Генштаб сообщил о 139 боевых столкновениях и 4850 дронах-камикадзе за сутки
Киев • УНН
17 ноября на фронте произошло 139 боевых столкновений. Россия нанесла 63 авиаудара и применила 4850 дронов-камикадзе.
В течение суток 17 ноября на фронте произошло 139 боевых столкновений. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.
Детали
Отмечается, что противник нанес один ракетный и 63 авиационных удара, сбросил 212 управляемых авиабомб.
Кроме того, привлек для поражения 4850 дронов-камикадзе и осуществил 1711 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск
Ситуация по направлениям
В течение суток на Южно-Слобожанском направлении противник шесть раз атаковал позиции наших подразделений в направлении Цегельного, Рыбачьего, Николаевки и Зарубинки.
На Лиманском направлении произошло восемь боевых столкновений в районах Нового, Лимана и Заречного, три боя продолжаются до сих пор.
На Славянском направлении продолжается одно боевое столкновение в районе Озерного.
На Константиновском направлении украинские воины отбили четыре атаки оккупантов в районах Константиновки и Новоселовки.
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Всего 18 боевых столкновений произошло на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Кучеров Яр, Вольное, Мирное, Сергеевка и Молодецкое, а также в направлении Доброполья, три боя продолжаются до сих пор.
По предварительным подсчетам, сегодня здесь ликвидированы 30 оккупантов и шестеро - ранены; уничтожены девять единиц автомобильной техники, одна артиллерийская система, 10 единиц специальной техники, два пункта управления беспилотными летательными аппаратами, два склада боеприпасов и 52 укрытия врага. Повреждены одна единица автомобильной техники, пять артиллерийских систем, одна единица специальной техники, два пункта управления беспилотными летательными аппаратами и 96 укрытий противника. Уничтожены или подавлены 316 беспилотных летательных аппаратов различных типов
На Гуляйпольском направлении зафиксированы три атаки оккупантов в районах населенных пунктов Егоровка, Косовцево и Герасимовка.
На Северо-Слобожанском, Купянском, Краматорском, Александровском, Ореховском и Приднепровском направлениях враг наступательных действий не проводил.
"На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло", - добавили в Генштабе.
Напомним
Более 2200 км прифронтовых автомобильных дорог Украины уже оборудовали антидроновыми сетками, чтобы защитить транспорт от российских атак и обеспечить движение на важных логистических маршрутах.
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