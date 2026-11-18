В течение суток 17 ноября на фронте произошло 139 боевых столкновений. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Отмечается, что противник нанес один ракетный и 63 авиационных удара, сбросил 212 управляемых авиабомб.

Кроме того, привлек для поражения 4850 дронов-камикадзе и осуществил 1711 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск

В течение суток на Южно-Слобожанском направлении противник шесть раз атаковал позиции наших подразделений в направлении Цегельного, Рыбачьего, Николаевки и Зарубинки.

На Лиманском направлении произошло восемь боевых столкновений в районах Нового, Лимана и Заречного, три боя продолжаются до сих пор.

На Славянском направлении продолжается одно боевое столкновение в районе Озерного.

На Константиновском направлении украинские воины отбили четыре атаки оккупантов в районах Константиновки и Новоселовки.

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Всего 18 боевых столкновений произошло на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Кучеров Яр, Вольное, Мирное, Сергеевка и Молодецкое, а также в направлении Доброполья, три боя продолжаются до сих пор.

По предварительным подсчетам, сегодня здесь ликвидированы 30 оккупантов и шестеро - ранены; уничтожены девять единиц автомобильной техники, одна артиллерийская система, 10 единиц специальной техники, два пункта управления беспилотными летательными аппаратами, два склада боеприпасов и 52 укрытия врага. Повреждены одна единица автомобильной техники, пять артиллерийских систем, одна единица специальной техники, два пункта управления беспилотными летательными аппаратами и 96 укрытий противника. Уничтожены или подавлены 316 беспилотных летательных аппаратов различных типов