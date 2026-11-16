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MIM-104 Patriot

Ограничения Starshield в Украине продолжаются седьмой день, SpaceX и Пентагон до сих пор не предоставили объяснений — поверенный

Киев • УНН

 • 1460 просмотра

Ограничения скорости Starshield действуют на оккупированных территориях Украины уже семь дней. Пентагон и SpaceX не предоставили объяснений.

Ограничения Starshield в Украине продолжаются седьмой день, SpaceX и Пентагон до сих пор не предоставили объяснений — поверенный
Фото: Yasuyoshi Chiba/AFP

Уже седьмой день подряд действуют ограничения скорости для системы Starshield на временно оккупированных территориях Украины. Об этом заявил временный поверенный в делах Украины в США Денис Сеник и добавил, что ни от Пентагона, ни от компании SpaceX не поступает никаких ответов или разъяснений, передает УНН.

В посольство продолжают обращаться американские СМИ, сообщая, что в ответ на их запросы в Пентагоне заявили, будто никаких ограничений не существует. Хочу подчеркнуть совершенно однозначно: это противоречит реальному положению дел на местах. Могу подтвердить, что ограничения скорости действительно действуют 

- сообщил поверенный.

По словам Сеника, эти ограничения имеют реальные последствия для операций в Украине и требуют срочного объяснения и решения. Семь дней без ответов — это слишком долго.

Добавим

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему неизвестно о том, что SpaceX снова ввела ограничения скорости для терминалов Starshield, используемых Украиной.

Напомним

Ограничения Starshield действуют в Украине уже несколько дней и имеют массовый характер. Российские реактивные дроны перехватывают только над украинской территорией.

Антонина Туманова

Война в УкраинеТехнологии
Война в Украине
Старлинк
SpaceX
Пентагон
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Украина