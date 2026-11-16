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Financial Times
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Трамп "не чув" про нові обмеження Starshield для України

Київ • УНН

 • 3286 перегляди

Трамп заявив, що не чув про повторні обмеження швидкості Starshield для України. Також він сказав, що путін відступає.

Трамп "не чув" про нові обмеження Starshield для України

Президент США Дональд Трамп заявив, що йому невідомо про те, що SpaceX знову запровадила обмеження швидкості для терміналів Starshield, які використовуються Україною, передає УНН.

Я про це не чув 

- відповів Трамп журналісту.

Крім того, президент США зазначив, що російський диктатор володимир путін "трохи здає назад щодо України".

Він міг би діяти набагато жорсткіше… Але, чесно кажучи, він відступає 

- Трамп.

Обмеження роботи Starshield в Україні: SpaceX назвала причину15.11.26, 16:36 • 38291 перегляд

Нагадаємо

Обмеження Starshield діють в Україні вже кілька днів і мають масовий характер. Російські реактивні дрони перехоплюють лише над українською територією.

Антоніна Туманова

ПолітикаСвітТехнології
російська пропаганда
Війна в Україні
Володимир Путін
SpaceX
Дональд Трамп
Україна