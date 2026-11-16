Трамп "не чув" про нові обмеження Starshield для України
Київ • УНН
Трамп заявив, що не чув про повторні обмеження швидкості Starshield для України. Також він сказав, що путін відступає.
Президент США Дональд Трамп заявив, що йому невідомо про те, що SpaceX знову запровадила обмеження швидкості для терміналів Starshield, які використовуються Україною, передає УНН.
Я про це не чув
Крім того, президент США зазначив, що російський диктатор володимир путін "трохи здає назад щодо України".
Він міг би діяти набагато жорсткіше… Але, чесно кажучи, він відступає
Обмеження роботи Starshield в Україні: SpaceX назвала причину15.11.26, 16:36 • 38291 перегляд
Нагадаємо
Обмеження Starshield діють в Україні вже кілька днів і мають масовий характер. Російські реактивні дрони перехоплюють лише над українською територією.