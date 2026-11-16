Трамп "не чув" про нові обмеження Starshield для України

Президент США Дональд Трамп заявив, що йому невідомо про те, що SpaceX знову запровадила обмеження швидкості для терміналів Starshield, які використовуються Україною, передає УНН.

Я про це не чув - відповів Трамп журналісту.

Крім того, президент США зазначив, що російський диктатор володимир путін "трохи здає назад щодо України".

Він міг би діяти набагато жорсткіше… Але, чесно кажучи, він відступає - Трамп.

Обмеження роботи Starshield в Україні: SpaceX назвала причину

Нагадаємо

Обмеження Starshield діють в Україні вже кілька днів і мають масовий характер. Російські реактивні дрони перехоплюють лише над українською територією.