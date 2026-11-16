Трамп "не слышал" о новых ограничениях Starshield для Украины
Киев • УНН
Трамп заявил, что не слышал о повторных ограничениях скорости Starshield для Украины. Также он сказал, что путин отступает.
Президент США Дональд Трамп заявил, что ему неизвестно о том, что SpaceX вновь ввела ограничения скорости для терминалов Starshield, используемых Украиной, передает УНН.
Я об этом не слышал
Кроме того, президент США отметил, что российский диктатор владимир путин "немного отступает в вопросе Украины".
Он мог бы действовать гораздо жестче… Но, честно говоря, он отступает
Ограничение работы Starshield в Украине: SpaceX назвала причину15.11.26, 16:36 • 38254 просмотра
Напомним
Ограничения Starshield действуют в Украине уже несколько дней и носят массовый характер. Российские реактивные дроны перехватывают только над украинской территорией.