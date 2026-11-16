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Трамп "не слышал" о новых ограничениях Starshield для Украины

Киев • УНН

 • 1388 просмотра

Трамп заявил, что не слышал о повторных ограничениях скорости Starshield для Украины. Также он сказал, что путин отступает.

Трамп "не слышал" о новых ограничениях Starshield для Украины

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему неизвестно о том, что SpaceX вновь ввела ограничения скорости для терминалов Starshield, используемых Украиной, передает УНН.

Я об этом не слышал 

- ответил Трамп журналисту.

Кроме того, президент США отметил, что российский диктатор владимир путин "немного отступает в вопросе Украины".

Он мог бы действовать гораздо жестче… Но, честно говоря, он отступает 

- Трамп.

Ограничение работы Starshield в Украине: SpaceX назвала причину15.11.26, 16:36 • 38254 просмотра

Напомним

Ограничения Starshield действуют в Украине уже несколько дней и носят массовый характер. Российские реактивные дроны перехватывают только над украинской территорией.

Антонина Туманова

ПолитикаНовости МираТехнологии
российская пропаганда
Война в Украине
Владимир Путин
SpaceX
Дональд Трамп
Украина