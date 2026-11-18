3 человека пострадали в результате вражеской атаки БПЛА на Чугуев Харьковской области. Об этом сообщает ГСЧС, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что зафиксировано два попадания беспилотников в 9-этажный жилой дом.

В результате ударов частично разрушены конструкции здания и лестничная клетка между 6-м и 7-м этажами. Сотрудники ГСЧС спасли с верхних этажей 5 человек - говорится в сообщении.

В свою очередь начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов уточнил, что в результате удара повреждены два автомобиля.

"По предварительной информации, вражеский "прилет" — по многоквартирному жилому дому и отделению почты. Все экстренные службы работают в усиленном режиме", — отметил Синегубов.

Напомним

Ранее в этом месяце в результате вражеского обстрела нанесен удар по центральной части города Балаклея в Харьковской области. Трое людей получили ранения.

Число погибших в Чугуеве возросло до четырех после российской атаки