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Число погибших в Чугуеве возросло до четырех после российской атаки

Киев • УНН

 • 730 просмотра

Число жертв в Чугуеве возросло до четырех после смерти 22-летней женщины. Обстрел повредил жилые дома и спровоцировал масштабные пожары.

Число погибших в Чугуеве возросло до четырех после российской атаки

В Чугуеве Харьковской области возросло число жертв российского удара. В результате атаки погибла 22-летняя женщина, таким образом общее число погибших достигло четырех человек. Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

Детали

В результате вражеского удара в Чугуеве погигла 22-летняя женщина. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшей

– сообщил Синегубов.

Ранее глава ОВА информировал, что в результате российской атаки погибли 70-летний мужчина, 70-летняя женщина и 56-летний мужчина. Таким образом число жертв удара возросло до четырех.

По данным областных властей, после обстрела в городе вспыхнули пожары. Также повреждены гражданские автомобили, многоквартирные и частные жилые дома. На местах попаданий продолжаются работы по ликвидации последствий атаки.

В Харькове 15 пострадавших, среди них двое детей, после массированной атаки российских дронов09.06.26, 05:13 • 1966 просмотров

Степан Гафтко

Война в Украине
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Пожары
Война в Украине
Олег Синегубов
Харьковская область
Чугуев