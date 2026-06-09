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В Харькове 15 пострадавших, среди них двое детей, после массированной атаки российских дронов

Киев • УНН

 • 2006 просмотра

В ночь на 9 июня Россия атаковала Харьков дронами, зафиксировано 11 попаданий в гражданские объекты. Пострадали 15 человек, среди которых двое детей.

В Харькове 15 пострадавших, среди них двое детей, после массированной атаки российских дронов

В ночь на 9 июня российские войска совершили массированную атаку ударными беспилотниками на Харьков. В городе зафиксировано 11 попаданий БпЛА, еще два дрона упали без детонации. В результате обстрела пострадали 15 человек, среди которых двое детей. Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов, пишет УНН.

Детали

Под ударами оказались Шевченковский и Холодногорский районы. По словам мэра, российские захватчики атаковали жилые дома, гражданские предприятия, магазины, автомобили и объекты городской инфраструктуры. Один из беспилотников попал в многоэтажный жилой дом, в результате чего сгорели автомобили и были повреждены десятки машин.

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Еще один дрон попал в многоквартирный дом между восьмым и девятым этажами, однако не сдетонировал. Жителей здания эвакуировали. Также повреждения получили административные и производственные помещения, бизнес-центр, кафе, церковь и жилые дома, во многих из которых выбиты окна.

Наш враг в очередной раз доказывает, что его целью являются обычные люди. Дома, где спят дети. Автомобили, на которых люди ездят на работу. Магазины и предприятия, обеспечивающие жизнь города

– сообщил Терехов.

На местах попаданий работают спасатели, медики, правоохранители, коммунальные службы и волонтеры. Продолжается ликвидация последствий атаки и оказание помощи пострадавшим.

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Степан Гафтко

Война в Украине
Взрывы
Эвакуация
Пожары
Война в Украине
Игорь Терехов
Харьков