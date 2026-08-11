Мадьяр анонсировал заседание правительства на АЭС "Пакш" из-за обмеления Дуная
Киев • УНН
Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил о заседании кабинета министров на АЭС "Пакш". Будут приняты решения об инвестициях для решения проблем с низким уровнем воды в Дунае.
Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр анонсировал заседание кабинета министров на АЭС «Пакш», а также принятие решения по инвестициям, которые обеспечат долгосрочное решение проблем, вызванных низким уровнем воды в Дунае, передает УНН.
Завтра мы проведем заседание кабинета министров на АЭС «Пакш» и примем решение по инвестициям, которые обеспечат долгосрочное решение проблем, вызванных низким уровнем воды в Дунае
Премьер-министр Венгрии добавил, что будут приняты решения, «которые предыдущее правительство не смогло принять в течение многих лет».
Венгрия впервые за 44 года останавливает АЭС "Пакш" из-за обмеления Дуная03.08.26, 05:01 • 20653 просмотра