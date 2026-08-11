В Черновцах запретили прокат электросамокатов
Киев • УНН
Черновицкий городской совет 10 августа расторг меморандумы с Bolt, Vevi и Jet.ua из-за жалоб на парковку и нарушения ПДД. У компаний есть 14 дней, чтобы убрать самокаты, в противном случае их принудительно переместят.
Черновицкий городской совет принял решение о расторжении меморандумов о сотрудничестве с операторами проката электросамокатов из-за жалоб горожан. Об этом стало известно из прямой трансляции сессии. За решение проголосовали 22 депутата, сообщает УНН.
Детали
В Черновцах больше нельзя арендовать электросамокаты. Решение о расторжении меморандумов городской совет принял во время сессии 10 августа. Речь идет об операторах Bolt, Vevi и Jet.ua. За соответствующее решение проголосовали 22 депутата.
Компаниям предоставили 14 дней для того, чтобы полностью убрать с территории города электросамокаты, зарядные станции и другое оборудование.
Основной причиной такого решения стали многочисленные жалобы жителей Черновцов. Люди жаловались на хаотичную парковку электросамокатов. Кроме того, в городе регулярно фиксировали нарушения правил безопасности дорожного движения водителями.
Если компании не выполнят требование в установленный 14-дневный срок,то транспортные средства принудительно переместят на площадку временного хранения.
Напомним
Электросамокаты официально признаны транспортом, поэтому водители должны соблюдать ПДД. За аварии с участием детей ответственность будут нести их родители.