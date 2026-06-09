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российские беспилотники атаковали Харьков, в городе прогремела серия взрывов

Киев • УНН

 • 666 просмотра

В ночь на 9 июня россияне атаковали Харьков дронами, попав в два района города. Специалисты устанавливают последствия попаданий и информацию о пострадавших.

российские беспилотники атаковали Харьков, в городе прогремела серия взрывов

В ночь на 9 июня российские войска совершили атаку беспилотниками на Харьков. Предварительно зафиксированы удары по Шевченковскому и Холодногорскому районам города. Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

Детали

По его словам, сначала стало известно о вражеских ударах по Шевченковскому району. Впоследствии поступила информация о попадании российского БпЛА в Холодногорском районе Харькова. Последствия атак на данный момент устанавливаются.

Синегубов также сообщил, что над городом продолжали фиксировать вражеские беспилотники. В Харькове прозвучала серия взрывов, а информация о возможных пострадавших и масштабах разрушений уточняется. Жителей призвали находиться в укрытиях до завершения воздушной тревоги.

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Степан Гафтко

Война в Украине
Взрывы
Воздушная тревога
Война в Украине
Олег Синегубов
Харьков