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Более 7 тысяч абонентов остались без света в Черниговской области после атаки на энергообъект

Киев • УНН

 • 1172 просмотра

В Корюковском районе из-за вражеского удара поврежден энергообъект. Более 7 тысяч абонентов остались без света, продолжаются восстановительные работы.

Более 7 тысяч абонентов остались без света в Черниговской области после атаки на энергообъект

В Корюковском районе Черниговской области в результате вражеской атаки был поврежден энергетический объект, из-за чего без электроснабжения остались более 7 тысяч потребителей. Об этом сообщает АО "Черниговоблэнерго", пишет УНН.

Детали

По данным энергокомпании, из-за удара произошло обесточивание части населенных пунктов района. Точный характер повреждений на данный момент не уточняется.

В "Черниговоблэнерго" отметили, что аварийно-восстановительные бригады уже работают на месте для скорейшего возвращения электроснабжения потребителям.

россия атаковала четыре объекта энергетики в Днепропетровской области, тысячи людей без света - ДТЭК08.06.26, 13:33 • 4446 просмотров

Степан Гафтко

ОбществоВойна в Украине
Энергетика
Война в Украине
Отключение света
Электроэнергия
Черниговская область