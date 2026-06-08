Более 7 тысяч абонентов остались без света в Черниговской области после атаки на энергообъект
Киев • УНН
В Корюковском районе из-за вражеского удара поврежден энергообъект. Более 7 тысяч абонентов остались без света, продолжаются восстановительные работы.
В Корюковском районе Черниговской области в результате вражеской атаки был поврежден энергетический объект, из-за чего без электроснабжения остались более 7 тысяч потребителей. Об этом сообщает АО "Черниговоблэнерго", пишет УНН.
Детали
По данным энергокомпании, из-за удара произошло обесточивание части населенных пунктов района. Точный характер повреждений на данный момент не уточняется.
В "Черниговоблэнерго" отметили, что аварийно-восстановительные бригады уже работают на месте для скорейшего возвращения электроснабжения потребителям.
россия атаковала четыре объекта энергетики в Днепропетровской области, тысячи людей без света - ДТЭК08.06.26, 13:33 • 4446 просмотров