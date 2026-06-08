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россия атаковала четыре объекта энергетики в Днепропетровской области, тысячи людей без света - ДТЭК

Киев • УНН

 • 1774 просмотра

Враг атаковал четыре энергообъекта в Днепропетровской области и один в Одесской области. Из-за повреждений без света остались более 31 тысячи семей.

россия атаковала четыре объекта энергетики в Днепропетровской области, тысячи людей без света - ДТЭК

россия атаковала четыре объекта энергетики в Днепропетровской области, есть обесточивания, сообщили в энергокомпании ДТЭК в понедельник, пишет УНН.

Днепропетровская область: враг атаковал 4 энергообъекта ДТЭК

- говорится в сообщении ДТЭК.

Как отметили в компании, "в течение выходных российские войска целенаправленно били по энергетической инфраструктуре Днепропетровской области".

"После каждой атаки энергетики ДТЭК оперативно возвращали свет. Однако ночью 8 июня враг снова нанес удар. Без электроэнергии остались 67 населенных пунктов - более 30 тыс. семей. На одном из объектов произошел пожар. Его оперативно ликвидировали спасатели ГСЧС", - указали в ДТЭК.

Сейчас энергетики, как сообщается, ждут разрешения саперов, чтобы начать восстановительные работы.

По данным главы Днепропетровской ОВА Александра Ганжи, с вечера и до утра в Днепропетровской области враг 40 раз атаковал четыре района области беспилотниками и артиллерией, четыре человека получили ранения. По его данным, в частности в Днепре повреждены транспортная инфраструктура, кафе, частный дом, в Синельниковском районе - инфраструктура, в Павлограде - офисное здание.

Дополнение

Как сообщили в ДТЭК, также "враг атаковал энергетический объект ДТЭК" в Одесской области. Из-за повреждения оборудования временно без света остаются более 1 тыс. семей Одесской области. "Наши бригады уже работают на месте: осматривают оборудование, разбирают завалы и начинают восстановительные работы. Ремонт потребует времени. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть электроснабжение в дома", - указали в ДТЭК.

Ранее об обесточивании в Одесской области из-за атаки рф сообщили в ОВА.

В Одессе из-за атаки рф трое раненых на остановке, в регионе перебои со светом08.06.26, 08:32 • 4026 просмотров

Юлия Шрамко

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