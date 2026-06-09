Три человека погибли в результате российского удара по Чугуеву на Харьковщине

В ночь на 9 июня российские войска нанесли удар по Чугуеву Харьковской области. В результате атаки погибли три человека, также пострадал 34-летний мужчина, у которого диагностировали острую реакцию на стресс. Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

Детали

По предварительным данным, после вражеского обстрела в городе возникли пожары. Информация о масштабах разрушений и других возможных пострадавших уточняется.

В результате вражеской атаки три человека погибли. Также острую реакцию на стресс перенес 34-летний мужчина - отметил Синегубов в своем Телеграм-канале.

На местах попаданий работают спасатели, медики, правоохранители и другие экстренные службы, которые ликвидируют последствия атаки и оказывают необходимую помощь пострадавшим.

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