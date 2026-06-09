Три человека погибли в результате российского удара по Чугуеву на Харьковщине
Киев • УНН
В ночь на 9 июня россияне атаковали Чугуев, в результате чего погибли три человека. Еще один мужчина получил помощь из-за острой реакции на стресс.
В ночь на 9 июня российские войска нанесли удар по Чугуеву Харьковской области. В результате атаки погибли три человека, также пострадал 34-летний мужчина, у которого диагностировали острую реакцию на стресс. Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.
Детали
По предварительным данным, после вражеского обстрела в городе возникли пожары. Информация о масштабах разрушений и других возможных пострадавших уточняется.
В результате вражеской атаки три человека погибли. Также острую реакцию на стресс перенес 34-летний мужчина
На местах попаданий работают спасатели, медики, правоохранители и другие экстренные службы, которые ликвидируют последствия атаки и оказывают необходимую помощь пострадавшим.
российские беспилотники атаковали Харьков, в городе прогремела серия взрывов09.06.26, 01:13 • 668 просмотров