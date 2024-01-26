Біатлон: українка Христина Дмитренко виборола “бронзу” на континентальній першості

24-річна Христина Дмитренко виборола "бронзу" у спринтерській гонці на 7,5 км на континентальній першості у Словаччині, повідомляє Міністерство молоді та спорту, передає УНН.

"Є перша медаль України на чемпіонаті Європи з біатлону. Христина Дмитренко виборола "бронзу" у спринтерській гонці на 7,5 км на континентальній першості, що проходить у словацькому Брезно-Осрблі", - йдеться в повідомленні.

24-річна спортсменка закрила усі 10 мішеней і стала четвертою за швидкострільністю у цій гонці. Переможниці гонки Іді Лієн з Норвегії українка поступилася 35,3 сек., відставання від срібної призерки, також норвежки Марен Кіркейде склало 21,3 сек.

Зазначається, що це перша нагорода Дмитренко на чемпіонатах Європи.

Нагадаємо

На Кубку Європи, що нині проходить у болгарському Пампорово, українська сноубордистка Надія Гапатин виборола срібну медаль в дисципліні паралельний слалом.