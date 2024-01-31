Украинские пара лыжники завоевали 17 медалей на этапе Кубка мира в Италии

17 наград и один исторический украинский подиум - таков результат выступления украинских пара лыжников на этапе Кубка мира по лыжным гонкам сборной команды спортсменов с поражениями опорно-двигательного аппарата и нарушениями зрения. Об этом сообщает министерство молодежи и спорта Украины, пишет УНН.

Детали

Как сообщают в министерстве, украинские пара лыжники получили 17 медалей на этапе Кубка мира, который завершился в итальянском городе Тоблах.

Наша команда спортсменов с поражениями опорно-двигательного аппарата и нарушениями зрения в составе 25-ти пара лыжников и 7 спортсменов-гайдов получила 1 золотую, 7 серебряных и 9 бронзовых наград - говорится в сообщении.

Отмечается, что в спринтерской мужской гонке (класс стоя) впервые за всю историю соревнований в этой дисциплине украинцы заняли весь пьедестал почета: Сергей Романюк завоевал "золото", Серафим Драгун - "серебро", а Григорий Вовчинский - "бронзу".

Также, 9 лыжников получили высокие награды этапа кубка мира:

Сергей Романюк (класс стоя) - 1 золотая, 1 серебряная медали;

Павел Баль (класс сидя) - 2 серебряные, 2 бронзовые медали;

Людмила Ляшенко (класс стоя) - 1 серебряная, 3 бронзовые медали;

Александр Казик (класс спортсменов с нарушениями зрения) - 1 серебряная, 1 бронзовая медали;

Александра Кононова (класс стоя) - 1 серебряная медаль;

Драгун Серафим (класс стоя) - 1 серебряная медаль;

Наталья Ткаченко (класс спортсменов с нарушениями зрения) - 1 бронзовая медаль;

Григорий Вовчинский (класс стоя) - 1 бронзовая медаль;

Дмитрий Суярко (класс спортсменов с нарушениями зрения) - 1 бронзовая медаль.

Напомним,

На международном турнире по бадминтону "RSL Iceland International 2024" в Рейкьявике, четыре украинских спортсмена получили серебряную и бронзовую медали.