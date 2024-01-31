Украинские пара лыжники завоевали 17 медалей на этапе Кубка мира в Италии
Киев • УНН
Украинские паралимпийцы завоевали 17 медалей, среди которых 1 золотая, 7 серебряных и 9 бронзовых на чемпионате мира в Италии.
17 наград и один исторический украинский подиум - таков результат выступления украинских пара лыжников на этапе Кубка мира по лыжным гонкам сборной команды спортсменов с поражениями опорно-двигательного аппарата и нарушениями зрения. Об этом сообщает министерство молодежи и спорта Украины, пишет УНН.
Детали
Как сообщают в министерстве, украинские пара лыжники получили 17 медалей на этапе Кубка мира, который завершился в итальянском городе Тоблах.
Наша команда спортсменов с поражениями опорно-двигательного аппарата и нарушениями зрения в составе 25-ти пара лыжников и 7 спортсменов-гайдов получила 1 золотую, 7 серебряных и 9 бронзовых наград
Отмечается, что в спринтерской мужской гонке (класс стоя) впервые за всю историю соревнований в этой дисциплине украинцы заняли весь пьедестал почета: Сергей Романюк завоевал "золото", Серафим Драгун - "серебро", а Григорий Вовчинский - "бронзу".
Также, 9 лыжников получили высокие награды этапа кубка мира:
Сергей Романюк (класс стоя) - 1 золотая, 1 серебряная медали;
Павел Баль (класс сидя) - 2 серебряные, 2 бронзовые медали;
Людмила Ляшенко (класс стоя) - 1 серебряная, 3 бронзовые медали;
Александр Казик (класс спортсменов с нарушениями зрения) - 1 серебряная, 1 бронзовая медали;
Александра Кононова (класс стоя) - 1 серебряная медаль;
Драгун Серафим (класс стоя) - 1 серебряная медаль;
Наталья Ткаченко (класс спортсменов с нарушениями зрения) - 1 бронзовая медаль;
Григорий Вовчинский (класс стоя) - 1 бронзовая медаль;
Дмитрий Суярко (класс спортсменов с нарушениями зрения) - 1 бронзовая медаль.
Напомним,
На международном турнире по бадминтону "RSL Iceland International 2024" в Рейкьявике, четыре украинских спортсмена получили серебряную и бронзовую медали.
Украинские пара лыжники завоевали 17 медалей на этапе Кубка мира в Италии
Украинские паралимпийцы завоевали 17 медалей, среди которых 1 золотая, 7 серебряных и 9 бронзовых на чемпионате мира в Италии.
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