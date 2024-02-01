Первый контракт Месси с "Барселоной", подписанный на салфетке, будет продан на аукционе

Легендарная салфетка, на которой 14 декабря 2000 года расписался 13-летний юный футболист Лионель Месси, будет продана на аукционе в марте 2024 года. Начальная цена этого сейчас составляет 350 000 евро. Об этом передает УНН со ссылкой на Marca.

Детали

Салфетка, на которой 13-летний Месси 14 декабря 2000 года подписал свой первый контракт с "Барселоной", хранится у консультанта аргентинского игрока Горацио Гальоли, - он в свое время помогал аргентинцу с переходом. Возможно эта вещь должна была бы появиться в музее, поскольку маленький клочок бумаги переписал историю футбольного клуба "Барселона", пишут спортивные обозреватели. Впрочем пока заявлено, что салфетку выставят на аукцион престижного британского аукционного дома Bonhams, в период с 18 по 27 марта. Ожидаемая цена продажи составит от 300 000 до 500 000 фунтов стерлингов, но может вырасти до почти 600 000 евро.

Справка

Мальчик из аргентинской провинции со временем стал одним из лучших игроков в истории футбола, приведя "Барселону" к славным временам.

Лионель Месси - восьмикратный чемпион мира по футболу. Два года назад он стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины, выиграл четыре Лиги чемпионов в составе "Барселоны" и десять раз побеждал в чемпионате Испании. Забив 672 гола в 778 матчах и выиграв 35 титулов, Месси покинул каталонцев в 2021 году, чтобы присоединиться к ПСЖ. Сейчас суперзвезда играет за "Интер Майами".

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