Украинский форвард Артем Довбик подписал 5-летний контракт с итальянской 'Ромой'. Трансфер лучшего бомбардира Ла Лиги прошлого
сезона обошелся в 30,5 млн евро плюс бонусы.
Защитник сборной Украины Святослав Михайлюк впервые в своей карьере вышел в финал НБА, став вторым украинцем в истории, который
совершил этот подвиг, играя за «Бостон Селтикс».
Артем Довбык, нападающий «Жироны» и сборной Украины, стал лучшим бомбардиром сезона испанской Ла Лиги, забив 24 гола в 36 матчах, сравнявшись с достижением Андрея Шевченко для украинцев в топ-5 европейских лигах.
Донецкий "Шахтер" разгромил одесский "Черноморец" со счетом 4:1 и впервые за пять лет вышел в финал Кубка Украины.
Бывший испанский футбольный босс Луис Рубиалес был арестован в аэропорту Мадрида в связи с обвинениями в коррупции, включая
незаконные контракты, бесхозяйственность и отмывание денег во время его президентства в Испанской футбольной ассоциации.
Украинский нападающий Артем Довбик, играя за "Жирону" в испанской Ла-Лиге, пересекает отметку 16 забитых голов. Сейчас он
становится вторым украинцем после Андрея Шевченко, который забил более 15 голов в топ-чемпионатах мира.
Легендарная салфетка, на которой 13-летний Лионель Месси подписал свой первый контракт с "Барселоной" в 2000 году, будет
выставлена на аукцион в марте 2024 года с ожидаемой ценой от 300 000 до 600 000 евро.