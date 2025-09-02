«Фулхэм» подписал Кевина из донецкого «Шахтера» за 40 миллионов евро

$41.370.05
48.470.27
ukenru
11:50 • 712 просмотра
Луна станет красной: когда украинцы будут наблюдать полное затмение спутника ЗемлиPhoto
11:02 • 16988 просмотра
Убийство Парубия: суд арестовал подозреваемогоPhoto
10:24 • 43686 просмотра
Самолет украинской компании "XENA" привлекли к тушению пожаров в ЧерногорииPhotoVideo
Эксклюзив
08:46 • 61777 просмотра
Требовательные и финансово грамотные: как "поколение Z" бросает вызов банковскому сектору
08:31 • 38672 просмотра
Освобожден поселок Удачное в Донецкой области - ГенштабVideo
Эксклюзив
2 сентября, 06:00 • 86959 просмотра
В оккупированном Крыму нарастает гуманитарный кризис - постоянный представитель ПрезидентаPhoto
Эксклюзив
2 сентября, 05:30 • 37968 просмотра
"Создается впечатление, что бизнес приравнен к преступной деятельности": адвокат о неотложности принятия изменений в УПК, которые облегчат жизнь предпринимателям
1 сентября, 18:36 • 67862 просмотра
5 самых ожидаемых кинопремьер, которые нельзя пропустить этой осенью: что посмотретьVideo
1 сентября, 15:53 • 51660 просмотра
Украинские военные освободили поселок Новоэкономическое в Донецкой области
Эксклюзив
1 сентября, 14:20 • 98481 просмотра
Есть риск утечки данных: «Укроборонпром» выступил против передачи Бильчуком документации компании AAL Group Ltd, которая может быть связана с ОПК России
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+25°
4.1м/с
42%
748мм
Популярные новости
Эрдоган прибыл в Китай на саммит ШОС для переговоров с лидерами: ожидается встреча с путиным30 августа, 23:45 • 186173 просмотра
ЕС обсуждает новые санкции против рф и использование замороженных активов для Украины - Radio Prague International31 августа, 02:29 • 185812 просмотра
Нардеп Безугла предупредила о возможных блэкаутах и тяжелой зиме31 августа, 18:14 • 174504 просмотра
Металлургия рф переживает глубочайший кризис с начала вторжения в Украину: производство обвалилось до худших показателей - ЦПД31 августа, 19:40 • 171495 просмотра
«Понимания, достигнутые на Аляске, открывают дорогу к миру»: путин на саммите ШОС сделал ряд заявлений по Украине1 сентября, 04:35 • 165179 просмотра
публикации
Луна станет красной: когда украинцы будут наблюдать полное затмение спутника ЗемлиPhoto11:50 • 744 просмотра
Самолет украинской компании "XENA" привлекли к тушению пожаров в ЧерногорииPhotoVideo10:24 • 43781 просмотра
Требовательные и финансово грамотные: как "поколение Z" бросает вызов банковскому сектору
Эксклюзив
08:46 • 61864 просмотра
Начало осеннего сезона: что нужно сделать на огороде в сентябре06:50 • 46760 просмотра
В оккупированном Крыму нарастает гуманитарный кризис - постоянный представитель ПрезидентаPhoto
Эксклюзив
2 сентября, 06:00 • 87031 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Андрей Парубий
Владимир Зеленский
Си Цзиньпин
Руслан Кравченко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Европа
Индия
Реклама
УНН Lite
«Увидимся в суде»: Эктор Хименес-Браво обещает подать в суд на лиц, сливших в сеть его интимные видео и подделавших перепискуPhotoVideo11:20 • 4466 просмотра
Потап назвал размер своего гонорара за 45-минутное выступление10:43 • 9278 просмотра
Потап заявил, что с начала полномасштабной войны более 14 раз приезжал и выезжал из Украины08:32 • 25646 просмотра
5 самых ожидаемых кинопремьер, которые нельзя пропустить этой осенью: что посмотретьVideo1 сентября, 18:36 • 67833 просмотра
Брэд Питт купил особняк в Голливуд-Хиллз за $12 миллионов1 сентября, 10:27 • 58837 просмотра
Актуальное
Фейковые новости
Forbes
ТикТок
Spotify
Хранитель

«Фулхэм» подписал Кевина из донецкого «Шахтера» за 40 миллионов евро

Киев • УНН

 • 642 просмотра

«Фулхэм» подписал Кевина из «Шахтера» за рекордные для клуба средства. Бразильский вингер заявил, что рад играть в «высшей» лиге мира – в Англии.

«Фулхэм» подписал Кевина из донецкого «Шахтера» за 40 миллионов евро

Английский футбольный клуб из Лондона "Фулхэм" официально подписал 22-летнего бразильского вингера из донецкого "Шахтера". Заключению контракта предшествовал рекордный трансфер на сумму 40 миллионов евро. Передает УНН со ссылкой на Fulham FC.

Детали

Английский "Фулхэм" завершил рекордную для клуба сделку по приобретению вингера "Шахтера" Кевина. 22-летний бразилец подписал пятилетний контракт с "дачниками" (англ. The Cottagers): до лета 2030 года с опцией продления еще на год. Сумма трансфера - 34,6 миллиона фунтов, или около 40 миллионов евро плюс процент от будущего трансфера бразильского игрока.

В почти 60-ти матчах за "Шахтер", во всех соревнованиях, Кевин забил 17 голов.

По поводу перехода в английскую Премьер-лигу, Кевин прокомментировал:

Я рад играть в высшей лиге мира, к тому же в таком огромном клубе. Я очень польщен всем, что происходит в моей жизни, и надеюсь забить много голов в этом сезоне и проделать отличную работу здесь, в "Фулхэме"

- рассказал бразильский футболист.

Дополнение

"Фулхэм" также приобрел Сэмюэля Чуквуэзе из "Милана". Это аренда до конца сезона. Сделка Чуквуэзе включает также опцион выкупа.

Напомним

Форвард киевского "Динамо" Владислав Ванат, лучший бомбардир УПЛ двух сезонов, перешел в испанский футбольный клуб "Жирона".

Игорь Тележников

Спорт
ФК «Шахтёр» Донецк
ФК «Динамо» Киев
Жирона ФК
Бразилия
Испания
Украина
Лондон