«Фулхэм» подписал Кевина из донецкого «Шахтера» за 40 миллионов евро

Английский футбольный клуб из Лондона "Фулхэм" официально подписал 22-летнего бразильского вингера из донецкого "Шахтера". Заключению контракта предшествовал рекордный трансфер на сумму 40 миллионов евро. Передает УНН со ссылкой на Fulham FC.

Английский "Фулхэм" завершил рекордную для клуба сделку по приобретению вингера "Шахтера" Кевина. 22-летний бразилец подписал пятилетний контракт с "дачниками" (англ. The Cottagers): до лета 2030 года с опцией продления еще на год. Сумма трансфера - 34,6 миллиона фунтов, или около 40 миллионов евро плюс процент от будущего трансфера бразильского игрока.

В почти 60-ти матчах за "Шахтер", во всех соревнованиях, Кевин забил 17 голов.

По поводу перехода в английскую Премьер-лигу, Кевин прокомментировал:

Я рад играть в высшей лиге мира, к тому же в таком огромном клубе. Я очень польщен всем, что происходит в моей жизни, и надеюсь забить много голов в этом сезоне и проделать отличную работу здесь, в "Фулхэме"