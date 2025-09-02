$41.370.05
11:02 • 8992 перегляди
Вбивство Парубія: суд арештував підозрюваного
10:24 • 32865 перегляди
Літак української компанії "XENA" залучили до гасіння пожеж у Чорногорії
Ексклюзив
08:46 • 50875 перегляди
Вибагливі та фінансово грамотні: як "покоління Z" кидає виклик банківському сектору
08:31 • 33399 перегляди
Звільнено селище Удачне на Донеччині - Генштаб
Ексклюзив
06:00 • 77557 перегляди
В окупованому Криму наростає гуманітарна криза - постійна представниця Президента
Ексклюзив
2 вересня, 05:30 • 35766 перегляди
"Складається враження, що бізнес прирівняний до злочинної діяльності": адвокат про нагальність ухвалення змін до КПК, що полегшать життя підприємцям
1 вересня, 18:36 • 63757 перегляди
5 найочікуваніших кінопрем'єр, які не можна пропустити цієї осені: що подивитись
1 вересня, 15:53 • 51363 перегляди
Українські військові звільнили селище Новоекономічне на Донеччині
Ексклюзив
1 вересня, 14:20 • 93429 перегляди
Є ризик витоку даних: "Укроборонпром" виступив проти передачі Більчуком документації компанії AAL Group Ltd, що може бути повʼязана з ОПК росії
Ексклюзив
1 вересня, 11:39 • 50343 перегляди
Без відновлення податкових пільг українська авіація може втратити здобутий десятиліттями досвід та шанс на відновлення в майбутньому
"Фулгем" підписав Кевіна з донецького "Шахтаря" за 40 мільйонів євро

Київ • УНН

 • 120 перегляди

"Фулгем" підписав Кевіна з "Шахтаря" за рекордні для клубу кошти. Бразильський вінгер заявив, що радий грати в "найвищій" лізі світу - в Англії.

"Фулгем" підписав Кевіна з донецького "Шахтаря" за 40 мільйонів євро

Англійський футбольний клуб з Лондона "Фулгем" офіційно підписав 22-річного бразильського вінгера з донецького "Шахтаря". Укладанню контракту передував рекордний трансфер на суму 40 мільйонів євро. Передає УНН із посиланням на Fulham FC.

Деталі

Англійський "Фулгем" завершив рекордну для клубу угоду щодо придбання вінгера "Шахтаря" Кевіна. 22-річний бразилець підписав п'ятирічний контракт з "дачниками" (англ. The Cottagers): до літа 2030 року з опцією продовження ще на рік. Сума трансферу - 34,6 мільйона фунтів, або близько 40 мільйонів євро плюс відсоток від майбутнього трансферу бразильського гравця.

У майже 60-ти матчах за "Шахтар", у всіх змаганнях, Кевін забив 17 голів.

З приводу переходу в англійську Прем'єр-лігу, Кевін прокоментував:

Я радий грати в найвищій лізі світу, до того ж у такому величезному клубі. Я дуже польщений усім, що відбувається в моєму житті, і сподіваюся забити багато голів цього сезону та виконати чудову роботу тут, у "Фулгемі"

- розповів бразильський футболіст.

Доповнення

"Фулгем" також придбав Семюеля Чуквуезе з "Мілана". Це оренда до кінця сезону. Угода Чуквуезе включає також опціон викупу.

Нагадаємо

Форвард київського "Динамо" Владислав Ванат, найкращий бомбардир УПЛ двох сезонів, перейшов до іспанського футбольного клубу "Жирона".

