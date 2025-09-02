"Фулгем" підписав Кевіна з донецького "Шахтаря" за 40 мільйонів євро

Англійський футбольний клуб з Лондона "Фулгем" офіційно підписав 22-річного бразильського вінгера з донецького "Шахтаря". Укладанню контракту передував рекордний трансфер на суму 40 мільйонів євро. Передає УНН із посиланням на Fulham FC.

Англійський "Фулгем" завершив рекордну для клубу угоду щодо придбання вінгера "Шахтаря" Кевіна. 22-річний бразилець підписав п'ятирічний контракт з "дачниками" (англ. The Cottagers): до літа 2030 року з опцією продовження ще на рік. Сума трансферу - 34,6 мільйона фунтів, або близько 40 мільйонів євро плюс відсоток від майбутнього трансферу бразильського гравця.

У майже 60-ти матчах за "Шахтар", у всіх змаганнях, Кевін забив 17 голів.

З приводу переходу в англійську Прем'єр-лігу, Кевін прокоментував:

Я радий грати в найвищій лізі світу, до того ж у такому величезному клубі. Я дуже польщений усім, що відбувається в моєму житті, і сподіваюся забити багато голів цього сезону та виконати чудову роботу тут, у "Фулгемі"