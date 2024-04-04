Впервые за 5 лет "Шахтер" достиг финала Кубка Украины: накануне "горняки" уверенно одолели "Черноморец"

В 1/2 финала Кубка Украины по футболу, "Шахтер" обыграл "Черноморец" из Одессы со счетом 4:1. Таким образом, это первый за последние пять лет проход "горняков" в финал, передает УНН, со ссылкой на Украинскую ассоциацию футбола.

В полуфинальном поединке Vbet Кубка Украины сезона-2023/2024 во Львове донецкий "Шахтер" разгромил одесский "Черноморец" и стал первым финалистом Кубка Украины по футболу 2023/24.

"Горняки" впервые с 2019 года сыграют в финале Кубка Украины.

На 12 минуте отличился Даниил Сикан и вывел "Шахтер" вперед, но 18-ой минуте Андрей Штогрин сравнял счет. На последних минутах Артем Бондаренко вывел "Шахтер" вперед. Во втором тайме дубль сделал Георгий Судаков, закрепив уверенную победу донецкого футбольного клуба.

В решающем поединке донецкий клуб сойдется с победителем пары "Полесье" - "Ворскла".

Напомним,

Национальная сборная Украины по футболу поднялась на 22-е место в рейтинге ФИФА после квалификации к Евро-2024 благодаря победам над Боснией и Герцеговиной и Исландией.

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