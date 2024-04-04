Впервые за 5 лет "Шахтер" достиг финала Кубка Украины: накануне "горняки" уверенно одолели "Черноморец"

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Помогают со строительством в оккупированном Мариуполе: в Knauf Украина пока не комментируют результаты расследования
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Помогают со строительством в оккупированном Мариуполе: в Knauf Украина пока не комментируют результаты расследования

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Компании, которые импортируют вооружение для МОУ, получают 3% от стоимости контрактов вознаграждения: на что они их тратят
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На данный момент не было находок холероподобного вибриона - Кузин
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На данный момент не было находок холероподобного вибриона - Кузин

"Белое братство Гетманцева": Комитет будет рекомендовать Раде принять законопроект с преференциями для избранного бизнеса
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"Белое братство Гетманцева": Комитет будет рекомендовать Раде принять законопроект с преференциями для избранного бизнеса

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Оценку изменений в организации питания украинской армии должны давать сами военнослужащие - Олег Жданов
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Оценку изменений в организации питания украинской армии должны давать сами военнослужащие - Олег Жданов

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3 апреля 2024, 15:19  •  134723 просмотра

Эксперт о возвращении Zara: некоторые мировые бренды вынуждены приспосабливаться к налоговой политике в Украине

Эксклюзив
Эксперт рассказал, какие функции берут на себя украинские специмпортеры при покупке боеприпасов
3 апреля 2024, 12:48  •  134076 просмотра

Эксперт рассказал, какие функции берут на себя украинские специмпортеры при покупке боеприпасов

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Необходимы законодательные изменения, чтобы убрать недобросовестную конкуренцию из закупок для ВСУ - политолог
3 апреля 2024, 12:20  •  133458 просмотра

Необходимы законодательные изменения, чтобы убрать недобросовестную конкуренцию из закупок для ВСУ - политолог

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Попытка помочь путину хоть словом, а не делом - политолог о заявлении лукашенко о подготовке к войне
3 апреля 2024, 11:35  •  117280 просмотра

Попытка помочь путину хоть словом, а не делом - политолог о заявлении лукашенко о подготовке к войне

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1 апреля 2024, 09:33  •  285871 просмотра

Впервые за 5 лет "Шахтер" достиг финала Кубка Украины: накануне "горняки" уверенно одолели "Черноморец"

Донецкий "Шахтер" разгромил одесский "Черноморец" со счетом 4:1 и впервые за пять лет вышел в финал Кубка Украины.

спорт •   •  9972 просмотра
Впервые за 5 лет "Шахтер" достиг финала Кубка Украины: накануне "горняки" уверенно одолели "Черноморец"

Вероятно, работают напрямую с оккупантами: Андрющенко о "помощи" немецких компаний со строительством в Мариуполе

Две немецкие компании, Knauf и WKB Systems, поставляют россиянам строительные материалы для восстановления оккупированного Мариуполя, потенциально нарушая санкции и сотрудничая с российскими оккупантами.

Война •   •  15963 просмотра
Вероятно, работают напрямую с оккупантами: Андрющенко о "помощи" немецких компаний со строительством в Мариуполе

Украина и Литва согласовали ключевые пункты двустороннего соглашения по безопасности

Украина и Литва согласовали ключевые моменты и график подготовки двустороннего соглашения по безопасности с важными положениями.

Война •   •  14784 просмотра
Украина и Литва согласовали ключевые пункты двустороннего соглашения по безопасности

"Укрэнерго" вводит графики отключения света в 6 регионах

Из-за недавних массированных атак россии на украинские электростанции и отсутствия достаточных генерирующих мощностей "Укрэнерго" вынуждена применять графики аварийных отключений электроэнергии с 18:20 до 22:00 в шести областях Украины.

Война •   •  14568 просмотра
"Укрэнерго" вводит графики отключения света в 6 регионах

Трамп назвал нелегальных иммигрантов "животными" на фоне жесткой антимигрантской риторики

Трамп назвал нелегальных иммигрантов в США "животными" во время предвыборной речи, обвинив мягкую миграционную политику Байдена в том, что она вызвала "нашествие" преступников из других стран.

Новости Мира •   •  11848 просмотра
Трамп назвал нелегальных иммигрантов "животными" на фоне жесткой антимигрантской риторики

Днепропетровщина: из-за атаки россиян тысячи людей остались без газа, водоснабжения и электричества, восстановительные работы продолжаются

Россияне обстреляли Никопольский район Днепропетровской области из артиллерии и беспилотников, повредив коммуникационные сети, оставив почти 5 000 абонентов без газа, 3 000 без воды и более 12 000 без электричества, хотя впоследствии услуги были восстановлены.

Война •   •  13188 просмотра
Днепропетровщина: из-за атаки россиян тысячи людей остались без газа, водоснабжения и электричества, восстановительные работы продолжаются

В 500 метрах от границы с Украиной: в Молдове обнаружили обломки дрона

Фрагменты беспилотника с маркировкой "Герань-2" были найдены в 500 метрах от молдавско-украинской границы вблизи села Этуля, что стало поводом для расследования спецслужб.

Война •   •  12799 просмотра
В 500 метрах от границы с Украиной: в Молдове обнаружили обломки дрона

россияне нанесли четыре авиаудара по Донецкой области: два человека погибли, еще один ранен

Два человека погибли и один получил ранения в результате российского обстрела поселка Нью-Йорк в Донецкой области, сообщил глава Донецкой областной военной администрации.

Война •   •  12437 просмотра
россияне нанесли четыре авиаудара по Донецкой области: два человека погибли, еще один ранен

В 2025 году Бундесверу нужны дополнительные 6,5 млрд евро - Писториус

Бундесвер нуждается в дополнительных 6,5 миллиардов евро в бюджете на 2025 год, чтобы реструктуризировать и сделать его пригодным к войне из-за растущих угроз в Европе.

Новости Мира •   •  11318 просмотра
В 2025 году Бундесверу нужны дополнительные 6,5 млрд евро - Писториус

После "выборов" враг продолжает принудительную паспортизацию на ВОТ - Федоров

Оккупационные российские власти усиливают принудительную паспортизацию на временно оккупированных территориях Запорожской области, определив 1 июля крайним сроком для получения российского паспорта.

Война •   •  11787 просмотра
После "выборов" враг продолжает принудительную паспортизацию на ВОТ - Федоров