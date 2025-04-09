Артем Довбык

У форварда сборной Украины Артема Довбика выявлена инфекция, поэтому его участие в игре против Бельгии под вопросом. Также команду покинул Таловеров из-за травмы.
Жеребьевка отбора на ЧМ-2026 состоится 13 декабря 2024 года. Сборные распределят в 12 группах, победители групп выйдут в финальную стадию, вторые места и 4 лучшие команды Лиги наций сыграют плей-офф.
В 4-м туре Лиги Наций Украина сыграла вничью 1:1 с Чехией. После этого результата Украина остается на последнем месте в группе с 4 очками, имея впереди решающие матчи с Албанией и Грузией.
Сергей Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на игру Лиги наций с Чехией. В команду возвращается капитан Тарас Степаненко, который заменит в старте Ивана Калюжного.
После поражения от Северной Македонии 0:2 в Лиге наций УЕФА, Александр Петраков уволен с должности главного тренера сборной Армении. Украинский специалист возглавлял команду с января 2023 года.
Артем Довбик не участвовал в тренировке сборной Украины перед игрой с Чехией в Лиге наций. Тарас Степаненко тренировался с бандажом, но тренер Ребров надеется, что все игроки будут готовы к матчу.
Украинская футбольная сборная прибыла в Польшу для подготовки к матчам Лиги наций. К команде присоединились Михаил Мудрик, Артем Довбик и Александр Сваток, которые будут готовиться к играм с Грузией и Чехией.
Украинский форвард Артем Довбик подписал 5-летний контракт с итальянской 'Ромой'. Трансфер лучшего бомбардира Ла Лиги прошлого сезона обошелся в 30,5 млн евро плюс бонусы.
Сегодня в Штутгарте национальная сборная Украины встретится с Бельгией в заключительном матче группового раунда Евро-2024.
Украина одержала свою первую победу на Евро-2024, обыграв Словакию со счетом 2:1 на групповом этапе благодаря голам Николая Шапаренко и Романа Яремчука.
Николай Шапаренко забил первый гол за сборную Украины на Евро-2024, сравняв счет 1:1 в матче со Словакией на 53-й минуте.
Национальная сборная Украины по футболу, в составе которой произошли четыре изменения по сравнению с предыдущим составом, встретится со Словакией во втором туре группового этапа Евро-2024 сегодня в Дюссельдорфе, Германия.
Украина и Румыния сойдутся в первом матче группового этапа Евро-2024.
Сегодня в Мюнхене Украина сыграет свой первый матч группового этапа Евро-2024 против Румынии, причем Украина наденет синюю форму, а Румыния - желтую.
Сегодня, 17 июня, в Германии сборная Украины проведет первый матч группового этапа Чемпионата Европы по футболу-2024. Соперником наших игроков станет сборная Румынии.
Сегодня национальная сборная Украины проведет товарищеский матч против сборной Молдовы на стадионе "Зимбру" в Кишиневе. Украина занимает 22-е место, а Молдова - 153-е в последнем рейтинге ФИФА.
Польша обыграла Украину со счетом 3: 1 в товарищеском матче перед Евро-2024 в Варшаве.
Национальная сборная Украины по футболу объявила окончательный список из 26 игроков, которые примут участие в чемпионате Европы 2024 года, включая вратарей Георгия Бушана, Анатолия Трубина и Андрея Лунина, защитников Николая Матвиенко и Виталия Миколенко, полузащитников Андрея Ярмоленко и Александра Зинченко, а также нападающих Артема Довбика и Романа Яремчука.
В товарищеском матче на Национальном стадионе в Варшаве сборная Украины встретится с Польшей в составе 26 игроков, включая Ярмоленко, Малиновского, Мудрика и Зинченко. В последнем рейтинге ФИФА Польша занимает 28-е место, а Украина-22-е.
Национальная сборная Украины проведет товарищеский матч против Германии сегодня на стадионе "Макс Морлок" в Нюрнберге. В официальной заявке на матч, который начнется в 21:45 по киевскому времени, указаны 25 игроков.
Защитник сборной Украины Святослав Михайлюк впервые в своей карьере вышел в финал НБА, став вторым украинцем в истории, который совершил этот подвиг, играя за «Бостон Селтикс».
Артем Довбык, нападающий «Жироны» и сборной Украины, стал лучшим бомбардиром сезона испанской Ла Лиги, забив 24 гола в 36 матчах, сравнявшись с достижением Андрея Шевченко для украинцев в топ-5 европейских лигах.
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров назвал предварительную заявку сборной Украины по футболу на чемпионат Европы - 2024.
Донецкий "Шахтер" разгромил одесский "Черноморец" со счетом 4:1 и впервые за пять лет вышел в финал Кубка Украины.
Бывший испанский футбольный босс Луис Рубиалес был арестован в аэропорту Мадрида в связи с обвинениями в коррупции, включая незаконные контракты, бесхозяйственность и отмывание денег во время его президентства в Испанской футбольной ассоциации.
Украинский нападающий Артем Довбик, играя за "Жирону" в испанской Ла-Лиге, пересекает отметку 16 забитых голов. Сейчас он становится вторым украинцем после Андрея Шевченко, который забил более 15 голов в топ-чемпионатах мира.
Украина победила Боснию и Герцеговину со счетом 2:1 и вышла в финал плей-офф футбольного Евро-2024.
Стал известен стартовый состав сборной Украины на полуфинальный матч плей-офф квалификации Евро-2024 против Боснии и Герцеговины.
Легендарная салфетка, на которой 13-летний Лионель Месси подписал свой первый контракт с "Барселоной" в 2000 году, будет выставлена на аукцион в марте 2024 года с ожидаемой ценой от 300 000 до 600 000 евро.