Артем Довбык

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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 26559 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Сборная Украины сыграла вничью с Чехией

В 4-м туре Лиги Наций Украина сыграла вничью 1:1 с Чехией. После этого результата Украина остается на последнем месте в группе с 4 очками, имея впереди решающие матчи с Албанией и Грузией.

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Ребров объявил состав сборной Украины на матч против Чехии: кого заменил в основе

Сергей Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на игру Лиги наций с Чехией. В команду возвращается капитан Тарас Степаненко, который заменит в старте Ивана Калюжного.

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Александр Петраков официально уволен с должности главного тренера сборной Армении

После поражения от Северной Македонии 0:2 в Лиге наций УЕФА, Александр Петраков уволен с должности главного тренера сборной Армении. Украинский специалист возглавлял команду с января 2023 года.

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Футбол: Довбик пропустил тренировку сборной Украины перед матчем с Чехией

Артем Довбик не участвовал в тренировке сборной Украины перед игрой с Чехией в Лиге наций. Тарас Степаненко тренировался с бандажом, но тренер Ребров надеется, что все игроки будут готовы к матчу.

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Сборная Украины по футболу собралась в Польше для подготовки к Лиге наций

Украинская футбольная сборная прибыла в Польшу для подготовки к матчам Лиги наций. К команде присоединились Михаил Мудрик, Артем Довбик и Александр Сваток, которые будут готовиться к играм с Грузией и Чехией.

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Официально: Артем Довбик игрок римской "Ромы"

Украинский форвард Артем Довбик подписал 5-летний контракт с итальянской 'Ромой'. Трансфер лучшего бомбардира Ла Лиги прошлого сезона обошелся в 30,5 млн евро плюс бонусы.

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Евро-2024: Украина объявила заявку на решающий матч против Бельгии

Сегодня в Штутгарте национальная сборная Украины встретится с Бельгией в заключительном матче группового раунда Евро-2024.

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Евро-2024: Украина со счетом 2:1 одержала победу над Словакией

Украина одержала свою первую победу на Евро-2024, обыграв Словакию со счетом 2:1 на групповом этапе благодаря голам Николая Шапаренко и Романа Яремчука.

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Словакия - Украина: Николай Шапаренко сравнивает счет

Николай Шапаренко забил первый гол за сборную Украины на Евро-2024, сравняв счет 1:1 в матче со Словакией на 53-й минуте.

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Словакия - Украина: стали известны стартовые составы команд

Национальная сборная Украины по футболу, в составе которой произошли четыре изменения по сравнению с предыдущим составом, встретится со Словакией во втором туре группового этапа Евро-2024 сегодня в Дюссельдорфе, Германия.

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Румыния - Украина: стали известны стартовые составы команд

Украина и Румыния сойдутся в первом матче группового этапа Евро-2024.

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Украина сегодня проведет первый матч группового этапа Евро-2024 против Румынии: названа заявка

Сегодня в Мюнхене Украина сыграет свой первый матч группового этапа Евро-2024 против Румынии, причем Украина наденет синюю форму, а Румыния - желтую.

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Украина стартует на Евро-2024: где смотреть матч со сборной Румынии, ориентировочные составы команд, ставки букмекеров

Сегодня, 17 июня, в Германии сборная Украины проведет первый матч группового этапа Чемпионата Европы по футболу-2024. Соперником наших игроков станет сборная Румынии.

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Украина сегодня проведет товарищеский матч с Молдовой: в УАФ показали форму и обнародовали официальную заявку

Сегодня национальная сборная Украины проведет товарищеский матч против сборной Молдовы на стадионе "Зимбру" в Кишиневе. Украина занимает 22-е место, а Молдова - 153-е в последнем рейтинге ФИФА.

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Сборная Украины проиграла Польше в товарищеском матче перед Евро-2024

Польша обыграла Украину со счетом 3: 1 в товарищеском матче перед Евро-2024 в Варшаве.

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Стал известен финальный список игроков сборной Украины по футболу на чемпионате Европы-2024

Национальная сборная Украины по футболу объявила окончательный список из 26 игроков, которые примут участие в чемпионате Европы 2024 года, включая вратарей Георгия Бушана, Анатолия Трубина и Андрея Лунина, защитников Николая Матвиенко и Виталия Миколенко, полузащитников Андрея Ярмоленко и Александра Зинченко, а также нападающих Артема Довбика и Романа Яремчука.

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Сборная Украины по футболу встретится с Польшей в товарищеском матче в Варшаве: кто вошел в заявку

В товарищеском матче на Национальном стадионе в Варшаве сборная Украины встретится с Польшей в составе 26 игроков, включая Ярмоленко, Малиновского, Мудрика и Зинченко. В последнем рейтинге ФИФА Польша занимает 28-е место, а Украина-22-е.

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Без Миколенко: объявлена заявка на товарищеский матч Украина-Германия

Национальная сборная Украины проведет товарищеский матч против Германии сегодня на стадионе "Макс Морлок" в Нюрнберге. В официальной заявке на матч, который начнется в 21:45 по киевскому времени, указаны 25 игроков.

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Второй украинец в истории: Михайлюк вышел в финал НБА в составе Бостон Селтикс

Защитник сборной Украины Святослав Михайлюк впервые в своей карьере вышел в финал НБА, став вторым украинцем в истории, который совершил этот подвиг, играя за «Бостон Селтикс».

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Нападающий «Жироны» и национальной сборной Украины Артем Довбик стал лучшим бомбардиром сезона в испанской Ла Лиге

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Донецкий "Шахтер" разгромил одесский "Черноморец" со счетом 4:1 и впервые за пять лет вышел в финал Кубка Украины.

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Бывший футбольный босс Испании Рубиалес арестован в аэропорту Мадрида

Бывший испанский футбольный босс Луис Рубиалес был арестован в аэропорту Мадрида в связи с обвинениями в коррупции, включая незаконные контракты, бесхозяйственность и отмывание денег во время его президентства в Испанской футбольной ассоциации.

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По следам Андрея Шевченко: нападающий Жироны Артем Довбик поражает Европу бомбардирскими достижениями

Украинский нападающий Артем Довбик, играя за "Жирону" в испанской Ла-Лиге, пересекает отметку 16 забитых голов. Сейчас он становится вторым украинцем после Андрея Шевченко, который забил более 15 голов в топ-чемпионатах мира.

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Украина победила Боснию и Герцеговину со счетом 2:1 и вышла в финал плей-офф футбольного Евро-2024.

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Отбор на Евро-2024: стал известен стартовый состав сборной Украины на матч против Боснии

Стал известен стартовый состав сборной Украины на полуфинальный матч плей-офф квалификации Евро-2024 против Боснии и Герцеговины.

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Первый контракт Месси с "Барселоной", подписанный на салфетке, будет продан на аукционе

Легендарная салфетка, на которой 13-летний Лионель Месси подписал свой первый контракт с "Барселоной" в 2000 году, будет выставлена на аукцион в марте 2024 года с ожидаемой ценой от 300 000 до 600 000 евро.

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