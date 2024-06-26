Сборная Украины по футболу объявила заявку на решающий матч группового раунда Евро-2024 против Бельгии, в нее вошли 26 игроков, сообщает УНН со ссылкой на УАФ.

Детали

Сегодня, 26 июня, в Штутгарте на "Арена Штутгарт" сборная Украины проведет свой последний матч группового раунда Евро-2024, против команды Бельгии. Начало - в 19:00 по киевскому времени.

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Объявлена заявка сборной Украины на матч с Бельгией (по номерам):

1. Георгий Бущан, 2. Ефим Конопля, 3. Александр Сваток, 4. Максим Таловеров, 5. Сергей Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрей Ярмоленко, 8. Руслан Малиновский, 9. Роман Яремчук, 10. Михаил Мудрик, 11. Артем Довбик, 12. Анатолий Трубин, 13. Илья Забарный, 14. Георгий Судаков, 15. Виктор Цыганков, 16. Виталий Миколенко, 17. Александр Зинченко, 18. Владимир Бражко, 19. Николай Шапаренко, 20. Александр Зубков, 21. Валерий Бондарь, 22. Николай Матвиенко, 23. Андрей Лунин, 24. Александр Тымчик, 25. Владислав Ванат, 26.Богдан Михайличенко.

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