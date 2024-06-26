Сегодня сборная Украины в немецком Штутгарте встретится со сборной Бельгии в рамках третьего тура группового этапа Евро-2024. Этот поединок станет в определенной степени историческим, ведь еще ни разу Украина и Бельгия не играли между собой. Также матч определит, продолжит ли наша сборная путь на Евро. УНН решил рассказать о предыдущих выступлениях команд на чемпионатах Европы, фаворитах букмекеров, а также - где смотреть матч.

Стадион, судейская бригада, трансляция

Уже сегодня в 19:00 Национальная сборная Украины проведет решающий матч, который определит, продолжит ли наша команда бороться дальше на Евро-2024. В рамках третьего тура группового этапа наши ребята играют против грозной сборной Бельгии в немецком Штутгарте на стадионе одноименной команды - "Арена Штутгарт".

Впервые в истории сборных Украины и Бельгии они наконец сойдутся в решающем поединке группы в Евро-2024. Также впервые в истории чемпионатов Европы все четыре команды имеют по три очка в активе перед заключительным туром группового этапа, и обе команды будут стремиться одержать победу, чтобы занять важное первое место и получить в качестве вознаграждения потенциально более легкого следующего соперника - одну из команд, финишировавшую третьей в своей группе.

Матч можно можно будет посмотреть в эфире местных телеканалов Суспільного, кроме OTT-сервисов. В Интернете поединок эксклюзивно покажет медиасервис MEGOGO.

Главным арбитром матча назначен 45-летний англичанин Энтони Тейлор. На линиях ему будут помогать Гари Бесвик и Адам Нанн. Обязанности четвертого арбитра будет исполнять швед Гленн Нюберг. За систему VAR будет отвечать англичанин Стюарт Этвелл, а ассистентами будут его соотечественник Дэвид Кут и немец Марко Фритц.

Тейлор уже судил матч сборной Украины в 2019 году, когда подопечные Андрея Шевченко обыграли в рамках квалификации на Евро-2020 сборную Португалии (2:1). В том матче Тейлор удалил во втором тайме Тараса Степаненко, показав ему вторую желтую карточку за игру рукой в штрафной, что позволило форварду Португалии Криштиану Роналду с пенальти сократить отставание в матче, однако это не помешало Украине одержать победу и досрочно выйти на Евро.

Старт на Евро

Бельгия, как и Украина, неудачно стартовала на Евро. В первом матче сборная Украины разгромно проиграла сборной Румынии со счетом 3:0.

Украина разгромно уступила Румынии в первом матче на Евро-2024

Украина во втором матче против Словакии также неудачно начала поединок, пропустив уже на 17-й минуте. Но благодаря голам Николая Шапаренко и Романа Яремчука, сине-желтым удалось одержать волевую победу над словаками.

Евро-2024: Украина со счетом 2:1 одержала победу над Словакией

Сборная Бельгии также сенсационно уступила в первом матче против Словакии. Словакам удалось забить в дебюте встречи. На 7 минуте матча форвард пражской Славии Иван Шранц открыл счет в матче, который и оказался окончательным. 1:0 в пользу Словакии.

Можно сказать, что словакам несколько повезло. Согласно статистике, Бельгия должна была забивать минимум два гола (1.97 ожидаемых голов), зато у Словакии было только 0.58 xG.

В рамках второго тура Бельгия сошлась с обидчиком Украины - сборной Румынии. В этом матче бельгийцы уверенно одержали победу над румынами со счетом - 2:0. Бельгийцам удалось быстро взять игру под свой контроль и забить в начале встречи. Уже на второй минуте матча благодаря голу полузащитника Юри Тилеманса, которому ассистировал Ромелу Лукуку, "красным дьяволам" удалось выйти вперед.

На 63-й минуте матча Лукаку откликнулся на точную разрезную передачу, которую выполнил Кевин Де Брюйне, и с границы штрафной пробил в левый нижний угол ворот. Однако, арбитр отменил взятие ворот из-за офсайда у форварда.

К слову, это уже второе взятие ворот Лукаку на Евро, которое отменяет арбитр. В матче против словаков, форвард итальянской "Ромы" после подачи с углового забил гол, однако судья его отменил также из-за офсайда.

В конце матча, на 80 - й минуте, капитану сборной Бельгии Кевину Де Брюйне удалось удвоить преимущество Бельгии и установить окончательный счет в матче - 2:0.

История столкновений и варианты выхода из группы

Этот матч обещает стать легендарным, ведь Украина и Бельгия никогда не встречались в своей истории в официальных матчах.

В настоящее время ситуация в группе E после двух туров следующая:

1. Румыния – 2 матча, 3 очка, разница голов 3:2;

2. Бельгия – 2 матча, 3 очка, разница голов 2:1;

3. Словакия – 2 матча, 3 очка, разница голов 2:2;

4. Украина – 2 матча, 3 очка, разница голов 2:4.

Украина уступает всем соперникам в группе Е из-за худшей разницы мячей (-2).

Отметим, что в 1/8 финала выходят также лучшие команды, занявшие третьи места. То есть, чтобы выйти Украине из группы, можно занять третье место, но существует несколько сценариев.

Сценарий №1: Украине необходимо переигрывать Бельгию и ожидать проигрыша Румынии в матче против Словакии, ведь наша сборная тогда набирает 6 очков, а словаки ниже нас из-за личной встречи, в которой они проиграли нам.

Сценарий №2: Украина может выйти дальше и со второго места, если Румыния обыграет Словакию. Для этого необходимо обыгрывать Бельгию и тогда у Украины и Румынии будет по шесть очков, по личным встречам румыны будут первыми.

Сценарий №3: Украина может сыграть вничью с Бельгией, но для этого Румыния со Словакией не должны сыграть вничью. Также Украина может проиграть Бельгии, но нам для этого необходима обязательная победа Румынии над Словакией. Таким образом наши ребята могут занять третье место в группе, что может гарантировать выход из квартета, однако, все равно важно помнить, что третье место не гарантирует Украине выход в плей-офф Евро-2024. "Сине-желтые" должны попасть в четверку лучших третьих мест из всех групп, которая сейчас выглядит так:

Нидерланды – 5 очков, 4:4 (разница мячей) – группа D;

Словакия – 3 очка, 2:2 – группа Е;

Словения – 3 очка, 2:2 – группа С;

Венгрия – 3 очка, 2:5 –группа А;

Хорватия – 3 очка, 3:6 – группа В;

Чехия – 2 очка, 2:3 – группа F.

Таким образом, Хорватия уже точно едет домой, а у Чехии есть еще шанс пройти в 1/8 финала. Остальные команды, занявшие третьи места в своих группах, уже сыграли все свои матчи в групповом этапе.

Представление команд

Бельгия. согласно обновленному рейтингу FIFA, сборная Бельгии осталась на третьем месте. Впереди только сборная Франции и действующие чемпионы мира - сборная Аргентины. Главный тренер - молодой итальянский специалист Доменико Тедеско, который в свое время поработал с различными немецкими командами, включая "РБ Лейпциг", с которым взял Кубок Германии в сезоне 2021/2022. Jтметим, что Тедеско также тренировал московский "спартак".

В рейтинге самых дорогих команд на Евро-2024 Бельгия занимает 8 место - трансферная стоимость 584,5 евро. Самыми дорогими игроками команды являются форвард английского "Манчестер Сити" Жереми Доку (65 млн евро), форвард немецкого "РБ Лейпциг" Луи Опенда (50 млн евро) и полузащитники английских "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне и "Эвертона" Амаду Онана, который является одноклубником нашего Виталия Миколенко - по 50 млн евро.

Пикфорд, Онана и Миколенко

Миколенко на пресс-конференции отмечал, что они с Онаной не являются хорошими друзьями, но являются хорошими партнерами по команде.

"Мы не большие хорошие друзья, но хорошие партнеры по команде. Если мы оба будем играть в матче Украина-Бельгия, то я буду бороться и каждый раз бить его по ногам. В следующем матче мы не будем ни друзьями, ни партнерами по команде. Transfermarkt оценивает его в 50 миллионов евро. Это впечатляющий игрок. Мои 28 миллионов? Да, есть разница", - говорил Миколенко накануне матча с бельгийцами.

Также с Де Брюйне в свое время играл Александр Зинченко в "Манчестер Сити", который сейчас защищает цвета другого английского клуба - лондонского "Арсенала".

Де Брюйне и Зинченко

Добавим, что ранее в сети "гулял" мем, в котором сравнивали Де Брюйне и Зинченко из-за похожей внешности. Зинченко в Instagram выложил фото вместе с Де Брюйне во время тренировки и предложил своим подписчикам придумать подпись к фото. Фанаты сразу начали выдумывать разные подписи: "Когда твой отец говорит тебе усерднее работать на тренировках", "Брат помогает с домашним заданием", "Кевин решил далеко к зеркалу не бежать", "Почему два одинаковых человека на фото?", "Отец тренирует сына".

"Он (Де Брюйне - ред.) лучший ассистент АПЛ, Лучший игрок сборной Бельгии, капитан. Надеюсь, он не будет забивать и ассистировать в поединке с нами, тогда я буду счастливым", - отмечал Миколенко перед игрой с Бельгией.

Стоит напомнить, что в этом году на Евро с Бельгией не поехал, наверное, главная звезда и один из лучших вратарей мира - Тибо Куртуа, который является одноклубником и конкурентом за место в воротах мадридского "Реала" Андрея Лунина.

Лунин и Куртуа

Куртуа весь сезон мучился с травмой из-за чего ему удалось восстановиться лишь в конце сезона, что не помешало ему стать победителем Лиги чемпионов в составе "Реала".

Испанский "Реал" стал победителем Лиги чемпионов УЕФА

"На эту тему уже все сказано. Я не хочу, чтобы у вас была ситуация "око за око". Мы сосредотачиваемся на игроках, которые находятся в хорошей форме", - говорил Тедеско еще в конце апреля, когда не было еще известно, удастся ли восстановиться Куртуа.

Также существует версия, что Куртуа не поехал на чемпионат из-за конфликта с Тедеско, а не из-за травмы. Сообщалось, что конфликт возник из-за капитанской повязки на матч против Австрии.

Куртуа покинул расположение сборной в июне 2023 года после матча с Австрией и перед игрой с Эстонией после того, как Ромелу Лукаку, а не он, получил капитанскую повязку в отсутствие основного капитана Кевина Де Брюйне.

Еще один интересный факт заключается в том, что Куртуа имеет конфликт не только с Тедеско, но и с Де Брюйне. Все из-за того, что девушка Де Брюйне Каролин Лейнен изменила ему с Куртуа.

Отметим, что именно Куртуа поддержал Лунина после разгромного поражения от Румынии. После игры Куртуа связался с Луниным и выразил слова поддержки украинцу, отметив, что "такое может случиться с каждым".

Кроме того, Лунина поддержали тренер "Реала" Карло Анчелотти, а также игроки Давид Алаба и Даниэль Карвахаль.

Также Тарас Степаненко накануне матча с Бельгией выделял Жереми Доку, отмечая, что это опасный игрок.

"Мне нравится Жереми Доку, у него хороший дриблинг, пас. Он показал много в атаке в последних матчах. Это очень опасный игрок", - говорил Степаненко.

Доку против Михайличенко в матче 1/8 финала Лиги Европы Ренн-Шахтер

Больше всего матчей за сборную провел защитник бельгийского "Андерлехта" Ян Вертонген - 154 игры. Лучший голеадором команды является Ромелу Лукаку-85 голов в его активе.

Лукаку и Вертонген

Бельгия на Евро играла 6 раз. Впервые это произошло в далеком 1972 году, где она приняла участие как страна-организатор. Этот чемпионат стал уникальным, ведь в нем участвовали только 4 команды - Бельгия, Федеративная Республика Германия, СССР и Венгрия.

Также, начиная с этого чемпионата, по ходу матча было разрешено проводить по две замены игроков.

На этом Евро-1972 Бельгия вылетела уже в полуфинале от будущих чемпионов - сборной ФРГ (1:2), а в матче за третье место обыграла венгров - 2:1, что позволило завоевать "бронзу". Немцы же в финале обыграли СССР - 3: 0.

В следующий раз бельгийцы сыграли на Евро через 8 лет, где удалось пробиться в финал, но проиграли снова ФРГ - 1:2. таким образом бельгийцы завоевали "серебро" чемпионата, что является наивысшим достижением сборной на чемпионатах Европы.

Последующие выступления были неудачны. На Евро-1984 бельгийцы не смогли преодолеть групповой этап и сыграли на следующем Евро лишь через 16 лет - на Евро-2000, где также не смогли выйти из группы.

Затем снова долгих 16 лет ожидания и сборная Бельгии едет во Францию на Евро-2016.

Новые успехи сборной Бельгии связаны с ее" золотым поколением": большинство игроков сборной представляют более сильные европейские чемпионаты - Тибо Куртуа, Венсан Компани, Ян Вертонген, Тоби Альдервейрельд, Эден Азар, Кевин Де Брюйне, Ромелу Лукаку и др.

Однако, даже с таким звездным составом, бельгийцы сенсационно уступили в четвертьфинале на Евро-2016 "темной лошадке" чемпионата - сборной Уэльса (1:3).

На Евро-2020 Бельгия также вылетела в 1/4, проиграв будущим победителям - сборной Италии.

Украина. Сборная Украины находится намного ниже Бельгии в рейтинге FIFA. В обновленном рейтинге наша сборная потеряла две позиции и переместилась с 22 места на 24. Украина входит в топ-10 самых дорогих сборных на Евро с суммарной трансферной стоимостью - 379 млн евро. Самыми дорогими игроками сборной являются: полузащитник лондонского "Арсенала" Александр Зинченко (38 млн евро), нападающий испанской" Жироны "Артем Довбик, нападающий лондонского "Челси" Михаил Мудрик и полузащитник донецкого "Шахтера" Георгий Судаков - по 35 млн евро.

Нынешний игрок сборной Украины Андрей Ярмоленко занимает второе место в гонке бомбардиров с 46 голами в активе. На первом месте находится Андрей Шевченко, в активе которого - 48 голов.

Кроме того, футболист находится на втором месте по количеству сыгранных матчей за сборную - 120. На первом месте - анатолий тимощук (144 игры за сборную).

Сборная Украины играла трижды на Евро. Впервые Украина играла в финальном этапе чемпионата Европы в 2012 году. Тогда Украина автоматически квалифицировалась в групповой этап, как страна-хозяйка вместе со сборной Польши.

Во второй раз Украина сыграла на Евро в 2016 году, где не выиграв ни одного матча в группе с Германией, Польшей и Северной Ирландией вылетела, заняв последнее место.

Лучшим результатом стало выступление нашей сборной на Евро-2020, которое из-за пандемии COVID-19 в Европе было отсрочено на год. Тогда сборная Украины играла в группе со сборными Нидерландов, Австрии и Северной Македонии, где заняла третье место, что позволило ей пройти в 1/8 финала.

В 1/8 благодаря победе над Швецией (2:1) Украина вышла в 1/4, где, к сожалению, уступила будущему финалисту - сборной Англии (4:0).

Фаворит букмекеров

Аналитики ожидаемо считают лидерами в противостоянии именно Бельгию, на победу которой дают коэффициент - 1,79. Победу Украины оценивают в 4,56, а на ничью дают - 3,96.

Также букмекеры дали прогноз на выход Украины из группы. В частности, что Украина займет первое место в группе коэффициент составляет 8, на второе место - 6, третье место - 2,95, а последнее оценивается в 2,15.

Поставить на то, что Украина выйдет в плей - офф, можно с коэффициентом 1,85. противоположный результат - 1.95.