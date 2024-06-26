Історичний поєдинок: сьогодні Україна зійдеться з Бельгією у вирішальному поєдинку за вихід в плей-оф Євро-2024

Сьогодні збірна України у німецькому Штутгарті зустрінеться із збірною Бельгії в рамках третього туру групового етапу Євро-2024. Цей поєдинок стане певною мірою історичним, адже ще жодного разу Україна та Бельгія не грали між собою. Також матч визначить, чи продовжить наша збірна шлях на Євро. УНН вирішив розповісти про попередні виступи команд на чемпіонатах Європи, фаворитів букмекерів, а аткож - де дивитися матч.

Стадіон, суддівська бригада, трансляція

Вже сьогодні о 19:00 національна збірна України проведе вирішальний матч, який визначить, чи продовжить наша команда боротися далі на Євро-2024. У рамках третього туру групового етапу наші хлопці зіграють проти грізної збірної Бельгії у німецькому Штутгарті на стадіоні однойменної команди - "Арена Штутгарт".

Вперше в історії збірних України та Бельгії вони нарешті зійдуться у вирішальному поєдинку групи E Євро-2024. Також вперше в історії чемпіонатів Європи всі чотири команди мають по три очки в активі перед заключним туром групового етапу, і обидві команди прагнутимуть перемогти, щоб посісти важливе перше місце та отримати в якості винагороди потенційно легшого наступного суперника - одну з команд, що фінішує третьою в своїй групі.

Матч можна можна буде подивитися в ефірі місцевих телеканалів Суспільного, крім OTT-сервісів. В Інтернеті поєдинок ексклюзивно покаже медіасервіс MEGOGO.

Головним арбітром матчу призначено 45-річного англійця Ентоні Тейлора. На лініях йому допомагатимуть Гарі Бесвік та Адам Нанн. Обов’язки четвертого арбітра виконуватиме швед Гленн Нюберг. За систему VAR відповідатиме англієць Стюарт Атвелл, а асистентами будуть його співвітчизник Девід Кут та німець Марко Фрітц.

Тейлор вже судив матч збірної України у 2019 році, коли підопічні Андрія Шевченка обіграли в рамках кваліфікації на Євро-2020 збірну Португалії (2:1). В тому матчі Тейлор вилучив у другому таймі Тараса Степаненка, показавши йому другу жовту картку за гру рукою у штрафному майданчику, що дозволило форварду Португалії Кріштіану Роналду з пенальті скоротити відставання в матчі, однак це не завадили Україні отримати перемогу та достроково вийти на Євро.

Старт на Євро

Бельгія, як і Україна, невдало стартувала на Євро. У першому матчі збірна України розгромно програла збірній Румунії з рахунком 3:0.

Україна розгромно поступилася Румунії у першому матчі на Євро-2024

Україна у другому матчі проти Словаччини також невдало розпочала поєдинок, пропустивши вже на 17-й хвилині. Але завдяки голам Миколи Шапаренка та Романа Яремчука, синьо-жовтим вдалося здобути вольову перемогу над словаками.

Євро-2024: Україна з рахунком 2:1 перемогла Словаччину

Збірна Бельгії також сенсаційно поступилася в першому матчі проти Словаччини. Словакам вдалося забити в дебюті зустрічі. На 7 хвилині матчу форвард празької Славії Іван Шранц відкрив рахунок в матчі, який і виявився остаточним. 1:0 на користь Словаччини.

Можна сказати, що словакам дещо пощастило. Відповідно до статистики, Бельгія мала забивати мінімум два голи (1.97 очікуваних голів), натомість у Словаччини було лише 0.58 xG.

У рамках другого туру Бельгія зійшлася з кривдником України - збірною Румунії. У цьому матчі бельгійці впевнено перемогли румунів з рахунком - 2:0. Бельгійцям вдалося швидко взяти гру під свій контроль та забити на початку зустрічі. Вже на другій хвилині матчу завдяки голу півзахисника Юрі Тілеманса, якому асистував Ромелу Лукуку, "червоним дияволам" вдалося вийти вперед.

На 63-тій хвилині матчу Лукаку відгукнувся на точну розрізну передачу, яку виконав Кевін Де Брюйне, та з межі штрафного майданчика пробив у лівий нижній кут воріт. Однак, арбітр скасував взяття воріт через офсайд у форварда.

До слова, це вже друге взяття воріт Лукаку на Євро, яке скасовує арбітр. У матчі проти словаків, форвард італійської "Роми" після подачі з кутового забив гол, однак суддя його скасував також через офсайд.

Наприкінці матчу, на 80-тій хвилині, капітану збірної Бельгії Кевіну Де Брюйне вдалося подвоїти перевагу Бельгії та встановити остаточний рахунок в матчі - 2:0.

Історія протистоянь та варіанти виходу з групи

Цей матч обіцяє стати легендарним, адже Україна та Бельгія ніколи не зустрічалися в своїй історії в офіційних матчах.

Наразі ситуація в групі E після двох турів наступна:

1. Румунія – 2 матчі, 3 очки, різниця голів 3:2;

2. Бельгія – 2 матчі, 3 очки, різниця голів 2:1;

3. Словаччина – 2 матчі, 3 очки, різниця голів 2:2;

4. Україна – 2 матчі, 3 очки, різниця голів 2:4.

Україна поступається усім суперникам в групі Е через гіршу різницю м'ячів (-2).

Зазначимо, що в 1/8 фіналу виходять також найкращі команди, які зайняли треті місця. Тобто, щоб вийти Україні з групи, можна зайняти третє місце, але існує декілька сценаріїв.

Сценарій №1: Україні необхідно перегравати Бельгію та очікувати програшу Румунії у матчі проти Словаччини, адже наша збірна тоді набирає 6 очок, а словаки нижче нас через особисту зустріч, у якій вони програли нам.

Сценарій №2: Україна може вийти далі і з другого місця, якщо Румунії обіграє Словаччину. Для цього необхідно обігрувати Бельгію і тоді в України та Румунії буде по шість очок, за особистими зустрічами румуни будуть першими.

Сценарій №3: Україна може зіграти внічию з Бельгією, але для цього Румунія зі Словаччиною не повинні зіграти внічию. Також Україна може програти Бельгії, але нам для цього необхідна обов’язкова перемога Румунії над Словаччиною. Таким чином наші хлопці можуть зайняти третє місце в групі, що може гарантувати вихід з квартету, однак, все одно важливо пам’ятати, що третє місце не гарантує Україні вихід у плей-оф Євро-2024. "Синьо-жовті" мають потрапити до четвірки кращих третіх місць з усіх груп, яка наразі виглядає так:

Нідерланди - 5 очків, 4:4 (різниця м'ячів) - група D;

Словаччина - 3 очки, 2:2 - група Е;

Словенія - 3 очки, 2:2 - група С;

Угорщина - 3 очки, 2:5 -група А;

Хорватія - 3 очки, 3:6 - група В;

Чехія - 2 очки, 2:3 - група F.

Таким чином, Хорватія вже точно їде додому, а у Чехії є ще шанс пройти в 1/8 фіналу. Решта команд, які зайняли треті місця в своїх групах, вже зіграли всі свої матчі в груповому етапі.

Представлення команд

Бельгія. Відповідно до оновленого рейтингу FIFA, збірна Бельгії залишилася на третьому місці. Попереду лише збірна Франції та чинні чемпіони світу - збірна Аргентини. Головний тренер - молодий італійський спеціаліст Доменіко Тедеско, який свого часу попрацював з різними німецькими командами, включаючи "РБ Лейпциг", з яким взяв Кубок Німеччини у сезоні 2021/2022. Зазначимо, що Тедеско також тренував московський "спартак".

У рейтингу найдорожчих команд на Євро-2024 Бельгія посідає 8 місце - трансферна вартість 584,5 євро. Найдорожчими гравцями команди є форвард англійського "Манчестер Сіті" Жеремі Доку (65 млн євро), форвард німецького "РБ Лейпциг" Луї Опенда (50 млн євро) та півзахисники англійських "Манчестер Сіті" Кевін Де Брюйне та "Евертона" Амаду Онана, який є одноклубником нашого Віталія Миколенка - по 50 млн євро.

Пікфорд, Онана та Миколенко

Миколенко на пресконференції зазначав, що вони з Онаною не є хорошими друзями, але є хорошими партнерами по команді.

"Ми не прямо хороші друзі, але хороші партнери по команді. Якщо ми обидва гратимемо в матчі Україна - Бельгія, то я буду боротися та щоразу бити його по ногах. У наступному матчі ми не будемо ні друзями, ні партнерами по команді. Transfermarkt оцінює його у 50 мільйонів євро. Це вражаючий гравець. Мої 28 мільйонів? Так, є різниця", - казав Миколенко напередодні матчу із бельгійцями.

Також з Де Брюйне свого часу грав Олександр Зінченко у "Манчестер Сіті", який зараз захищає кольори іншого англійського клубу - лондонського "Арсеналу".

Де Брюйне та Зінченко

Додамо, що раніше в мережі "гуляв" мем, в якому порівнювали Де Брюйне та Зінченка через схожу зовнішність. Зінченко в Instagram виклав фото разом з Де Брюйне під час тренування та запропонував своїм підписникам придумати підпис до фото. Фанати одразу почали видумувати різні підписи: "Коли твій батько каже тобі старанніше працювати на тренуваннях", "Брат допомагає з домашнім завданням", "Кевін вирішив далеко до дзеркала не бігти", "Чому дві однакові людини на фото?", "Батько тренує сина".

"Він (Де Брюйне - ред.) найкращий асистент АПЛ, найкращий гравець збірної Бельгії, капітан. Сподіваюся, він не буде забивати й асистувати в поєдинку з нами, тоді я буду щасливим", - зазначав Миколенко перед грою з Бельгією.

Варто нагадати, що цьогоріч на Євро з Бельгією не поїхав, напевно, головна зірка та один з найкращих воротарів світу - Тібо Куртуа, який є одноклубником та конкурентом за місце у воротах мадридського "Реалу" Андрія Луніна.

Лунін та Куртуа

Куртуа весь сезон мучився із травмою, через що йому вдалося відновитися лише наприкінці сезону, що не завадило йому стати переможцем Ліги Чемпіонів у складі "Реалу".

Іспанський "Реал" став переможцем Ліги чемпіонів УЄФА

"На цю тему вже все сказано. Я не хочу, щоб у вас була ситуація "око за око". Ми зосереджуємось на гравцях, які перебувають у хорошій формі", - казав Тедеско ще наприкінці квітня, коли не було ще відомо, чи вдасться відновитися Куртуа.

Також існує версія, що Куртуа не поїхав на чемпіонат через конфлікт з Тедеско, а не через травму. Повідомлялося, що конфлікт виник через капітанську пов’язку на матч проти Австрії.

Куртуа покинув розташування збірної в червні 2023 року після матчу з Австрією і перед грою з Естонією після того, як Ромелу Лукаку, а не він, отримав капітанську пов'язку за відсутності основного капітана Кевіна де Брюйне.

Ще одним цікавим фактом є те, що Куртуа має конфлікт не лише з Тедеско, а і з Де Брюйне. Все через те, що дівчина Де Брюйне Каролін Лейнен зрадила йому з Куртуа.

Зазначимо, що саме Куртуа підтримав Луніна після розгромної поразки від Румунії. Після гри Куртуа зв’язався з Луніним та висловив слова підтримки українцю, зазначивши, що "таке може трапитися з кожним".

Крім того, Луніна підтримали тренер "Реала" Карло Анчелотті, а також гравці Девід Алаба та Даніель Карвахаль.

Також Тарас Степаненко напередодні матчу з Бельгією виділяв Жеремі Доку, зазначаючи, що це небезпечний гравець.

"Мені подобається Жеремі Доку, у нього хороший дриблінг, пас. Він показав багато в атаці в останніх матчах. Це дуже небезпечний гравець", - казав Степаненко.

Доку проти Михайличенка в матчі 1/8 фіналу Ліги Європи Ренн-Шахтар

Найбільше матчів за збірну провів захисник бельгійського "Андерлехту" Ян Вертонген - 154 гри. Найкращий голеадором команди є Ромелу Лукаку - 85 голів в його активі.

Лукаку та Вертонген

Бельгія на Євро грала 6 разів. Вперше це відбулося у далекому 1972 році, де вона взяла участь як країна-організатор. Цей чемпіонат став унікальним, адже в ньому брали участь лише 4 команди - Бельгія, Федеративна республіка Німеччина, СРСР та Угорщина.

Також, починаючи з цьому чемпіонату, по ходу матчу було дозволено проводити по дві заміни гравців.

На цьому Євро-1972 Бельгія вилетіла вже у півфіналі від майбутніх чемпіонів - збірної ФРН (1:2), а у матчі за третє місце обіграла угорців - 2:1, що дозволило завоювати "бронзу". Німці ж у фіналі обіграли СРСР - 3:0.

Наступного разу бельгійці зіграли на Євро через 8 років, де вдалося пробитися у фінал, але програли знову ФРН - 1:2. Таким чином бельгійці завоювали "срібло" чемпіонату, що є найвищим досягненням збірної на чемпіонатах Європи.

Наступні виступи були невдалі. На Євро-1984 бельгійці не змогли подолати груповий етап та зіграли на наступному Євро лише через 16 років - на Євро-2000, де також не змогли вийти з групи.

Потім знову довгих 16 років очікування і збірна Бельгії їде до Франції на Євро-2016.

Нові успіхи збірної Бельгії повʼязані з її "золотим поколінням": більшість гравців збірної представляють сильніші європейські чемпіонати - Тібо Куртуа, Венсан Компані, Ян Вертонген, Тобі Альдервейрельд, Еден Азар, Кевін Де Брюйне, Ромелу Лукаку тощо.

Однак, навіть з таким зірковим складом, бельгійці сенсаційно поступилися в чвертьфіналі на Євро-2016 "темній конячці" чемпіонату - збірній Уельсу (1:3).

На Євро-2020 Бельгія також вилетіла в 1/4, програвши майбутнім переможцям - збірній Італії.

Україна. Збірна України перебуває набагато нижче від Бельгії в рейтингу FIFA. В оновленому рейтингу наша збірна втратила дві позиції та перемістилася з 22 місця на 24. Україна входить в топ-10 найдорожчих збірних на Євро з сумарною трансферною вартістю - 379 млн євро. Найдорожчими гравцями збірної є: півзахисник лондонського "Арсеналу" Олександр Зінченко (38 млн євро), нападник іспанської "Жирони" Артем Довбик, нападник лондонського "Челсі" Михайло Мудрик та півзахисник донецького "Шахтаря" Георгій Судаков - по 35 млн євро.

Нинішній гравець збірної України Андрій Ярмоленко займає друге місце у гонці бомбардирів з 46 голами в активі. На першому місці перебуває Андрій Шевченко, в активі якого - 48 голів.

Крім того, футболіст перебуває на другому місці за кількістю зіграних матчів за збірну - 120. На першому місці - анатолій тимощук (144 гри за збірну).

Збірна України грала тричі на Євро. Вперше Україна грала у фінальному етапі Чемпіонату Європи у 2012 році. Тоді Україна автоматично кваліфікувалася до групового етапу, як країна-господарка разом зі збірною Польщі.

Вдруге Україна зіграла на Євро у 2016 році, де не вигравши жодного матчу у групі з Німеччиною, Польщею та Північною Ірландією вилетіла, зайнявши останнє місце.

Найкращим результатом став виступ нашої збірної на Євро-2020, яке через пандемію COVID-19 у Європі було відтерміновано на рік. Тоді збірна Україна грала у групі зі збірними Нідерландів, Австрії та Північної Македонії, де зайняла третє місце, що дозволило їй пройти до 1/8 фіналу.

У 1/8 завдяки перемозі над Швецією (2:1) Україна вийшла до 1/4, де, на жаль, поступилася майбутньому фіналісту - збірній Англії (4:0).

Фаворит букмекерів

Аналітики очікувано вважають лідерами у протистоянні саме Бельгію, на перемогу якої дають коефіцієнт - 1,79. Перемогу України оцінюють у 4,56, а на нічию дають - 3,96.

Також букмекери дали прогноз на вихід України з групи. Зокрема, що Україна посяде перше місце в групі коефіцієнт становить 8, на друге місце - 6, третє місце - 2,95, а останнє оцінюється в 2,15.

Поставити на те, що Україна вийде до плей-оф, можна із коефіцієнтом 1,85. Протилежний результат - 1.95.