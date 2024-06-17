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Літні Олімпійські ігри 2024

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Україна розгромно поступилася Румунії у першому матчі на Євро-2024

Київ • УНН

 • 18468 перегляди

Україна зазнала нищівної поразки від Румунії з рахунком 3:0 у своєму стартовому матчі чемпіонату Євро-2024, голи забили Станча, Марін та Дрегуш.

Україна розгромно поступилася Румунії у першому матчі на Євро-2024

Підопічні Сергія Реброва невдало стартували на чемпіонаті Євро-2024. У першому поєдинку українська збірна розгромно поступилася збірній Румунії - 3:0, передає УНН.

Деталі

З перших хвилин гравці збірної України спробували взяти м'яч під контроль, що підтверджується статистикою володіння м’ячем - 32% на 68% на користь України.

Однак, контроль м’яча не завжди призводить до перемог, в чому Україна змогла впевнитися вже на 29 хвилині матчу. Після помилки Андрія Луніна, який відпасував на румунського гравця Мана, який в свою чергу віддав пас на нападника Ніколає Станчу, після чого останній потужним ударом з-за меж штрафного майданчику пробив у сітку воріт нашого голкіпера.

Румунія ще у першому таймі могла подвоїти перевагу. Наприкінці тайму, Станчу виконував кутовий, але м'яч, після його подачі, влучив у перекладину.

Всього ж Румунія за перший тайм завдала 2 удари в площину, один з яких виявився результативним. Загалом у першому таймі Румунія завдала 4 удари по воротам. Україна ж в свою чергу, також завдала 4 удари, але жодного в площину.

У другому таймі румуни також не припинили тиск на ворота Луніна і вже на 53-й хвилині їм вдалося подвоїти перевагу. Гравець збірної Румунії протягнув м’яч до центра поля, після чого віддав пас на Раціу, який віддав на Мана. Ман почав зміщатися в центр, щоб пробити по воротах, але Микола Шапаренко став йому на заваді, однак м’яч відскочив до Резвана Маріна, який швидко опинився на м’ячі та сильно пробив у нижній кут воріт Андрія Луніна.

Вже на 57-й хвилині румунський нападник Денніс Дрегуш розстріляв ворота Луніна з близької відстані, встановивши остаточний рахунок на табло - розгромна поразка України 3:0.

У другому таймі в України можна відзначити лише удар Михайла Мудрика з-за меж штрафного майданчика, який з легкістю відбив румунський голкіпер Ніце та удар в поперечку у виконанні Романа Яремчука, який вийшов на заміну замість Шапаренка.

Наступний матч Україна проведе проти Словаччини 21 червня.

Павло Башинський

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